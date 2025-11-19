19 Novembre 2025
Tredici Pietro torna con “La Fretta”: un invito a rallentare e a prendersi cura del proprio “intorno”

Con questo brano l'artista offre uno spazio sicuro, perché affondare è umano, ma per non perdersi serve delicatezza

Tredici Pietro La Fretta
Dopo un tour che l’ha visto esibirsi sui palchi dei principali festival estivi e la collaborazione con Fabri Fibra sulle note di Che Gusto C’è (brano certificato disco d’oro con 30,7 milioni di stream solo su Spotify), Tredici Pietro torna più ispirato che mai con un un nuovo singolo, La Fretta (Epic Records / Sony Music Italy), in uscita venerdì 21 novembre su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Prodotto da Sedd, Fudasca e dai Galeffi Bros e composto dallo stesso Tredici Pietro insieme alla sua band (A. Manzo, M. Cantagalli, S. Eleuteri e A. Palmeri), il brano è un invito ad affrontare paure e timori un passo alla volta, senza giudizi.

Con La Fretta l’artista offre così uno spazio sicuro, invitando tutti a rallentare, a respirare e a prendersi cura del propriointorno“.

D’altronde, affondare è normale, è umano, ma serve delicatezza per non perdersi.

Tredici Pietro Cover La Fretta

TREDICI PIETRO, NON GUARDARE GIÙ TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Non Guardare Giù Tour 2025, prodotto da Trident Music, che vedrà Tredici Pietro esibirsi con al proprio fianco una live band composta dai producer che lo affiancano da sempre, ovvero Fudasca al basso e Sedd ai synth, ai quali si aggiungeranno anche Andrea Palmeri alla batteria e Matteo Cantagalli alle tastiere e alla chitarra.

  • 5 Dicembre – BOLOGNA, Estragon – SOLD OUT
  • 6 Dicembre – ROMA, Hacienda – SOLD OUT
  • 8 Dicembre – MILANO, Magazzini Generali – SOLD OUT
  • 9 Dicembre – MILANO, Magazzini Generali – SOLD OUT

Queste quattro date saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani di Non Guardare Giù, l’album – pubblicato il 4 aprile – con cui Tredici Pietro ha aperto una nuova fase del suo percorso artistico, mettendosi a nudo e affrontando paure, domande irrisolte e momenti di grande vulnerabilità.

