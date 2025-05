Quando il rap incontra la realtà: Fabri Fibra torna con Tredici Pietro in “Che gusto c’è”

FABRI FIBRA – Che gusto c’è feat. Tredici Pietro: testo e significato del nuovo singolo, primo estratto dal nuovo album del rapper.

Venerdì 23 maggio 2025 segna il ritorno ufficiale di Fabri Fibra con il primo estratto dal suo nuovo album: Che gusto c’è, brano inedito in collaborazione con Tredici Pietro, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo anticipa il disco Mentre Los Angeles brucia, in arrivo il 20 giugno per Epic Records/Sony Music Italy.

Il nuovo disco – già in pre-order in versione CD, vinile e cassetta – nasce da un lungo lavoro iniziato due anni fa a Santa Monica: «Un giorno ho acceso la TV e ho sentito dire “Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch”. Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche e autoreferenziali» – ha raccontato Fibra. Un’immagine che ha dato il titolo a un progetto personale, osservato e scritto nella sua interezza nel silenzio dello studio.

fabri fibra – Che gusto c’è: il significato del brano

Una base firmata da Marz & Zef e una penna che unisce due generazioni: quella storica di Fabri Fibra e quella fresca e incisiva di Tredici Pietro. Che gusto c’è è un singolo che fotografa l’Italia di oggi tra frustrazione, invidia sociale e alienazione da social media.

«Siamo tutti cantanti, ma non ci sono canzoni / Siamo tutti importanti, dov’è che sono i coglioni?» – canta il duo, con il sarcasmo tagliente che da sempre caratterizza Fibra. Il brano è un manifesto della disillusione, ma anche un invito a tornare alla realtà, a guardare il mare, a staccarsi dallo schermo per riconnettersi con se stessi.

«Musicalmente parlando la base è a tutti gli effetti rap italiano, sia per ritmo che per atmosfera» – racconta Fibra. Nessuna copia d’oltreoceano, ma un lavoro pensato per raccontare chi siamo, cosa viviamo. La collaborazione con Tredici Pietro non è casuale: «Ha una voce credibile e una motivazione molto forte che dà valore alle parole che canta nel ritornello».

FABRI FIBRA FEAT. TREDICI PIETRO – CHE GUSTO C’È – TESTO

Siamo tutti cantanti, ma non ci sono canzoni

Siamo tutti importanti, dov’è che sono i coglioni?

Testo completo in arrivo

Festival Tour 2025: tutte le date live

I brani del nuovo album entreranno nella scaletta del Festival Tour 2025, con partenza il 3 luglio da Trento e gran finale all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre. In mezzo, più di venti date nei principali festival italiani, tra cui due special event: il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e il 30 settembre a Milano.

FABRI FIBRA – FESTIVAL TOUR 2025

3 luglio – Trento – Trento Live Fest

7 luglio – Roma – Circo Massimo

10 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

11 luglio – Servigliano (FM) – Nosound Fest

14 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival

16 luglio – Piacenza – Piacenza Summer Cult

18 luglio – Bergamo – NXT

23 luglio – Assisi (PG) – Riverock Festival

25 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival

26 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

29 luglio – Majano (UD) – Festival di Majano

3 agosto – Vieste (FG) – Vieste Summer Fest

7 agosto – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

10 agosto – Pescara – Zoo Music Fest

12 agosto – Follonica (GR) – Parco Centrale

13 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

16 agosto – Termoli (CB) – Arena del Mare 42°15°

18 agosto – Barletta (BT) – Oversound Music Festival

20 agosto – Agrigento – Live Arena

21 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest

23 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

29 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

30 agosto – Empoli (FI) – Beat Festival

5 settembre – Napoli – Ex Base Nato

30 settembre – Milano – Unipol Forum

Foto di copertina di Karim El Maktafi