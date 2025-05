“Mentre Los Angeles brucia”: Fabri Fibra torna con un nuovo disco e un tour

Fabri Fibra torna con un nuovo album, Mentre Los Angeles brucia, e annuncia le date del tour

Il rapper marchigiano annuncia l’uscita del suo undicesimo album e torna dal vivo con un tour nei principali festival italiani, culminando in due date-evento a Roma e Milano.

FABRI FIBRA: IL NUOVO DISCO

«Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita». Bastano poche parole, lanciate nel Red Bull 64 Bars appena pubblicato, per riaccendere l’hype: Fabri Fibra ha annunciato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia, in arrivo il 20 giugno per Epic Records/Sony Music.

Disponibile in CD, vinile e cassetta (quest’ultima in uscita il 27 giugno), il disco segna il ritorno dell’artista con un progetto che promette di unire profondità, consapevolezza e stile tagliente.

“MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”: IL CONCEPT

Il titolo nasce da un’immagine tanto potente quanto disturbante. Come racconta lo stesso Fibra:

«Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie: “Mentre Los Angeles brucia è morto David Lynch”. Mi sono reso conto di quanto siamo concentrati su noi stessi. Anche quando tutto crolla attorno, continuiamo come se nulla fosse. Questo album è nato da lì».

Una riflessione lucida sulla società e sull’apatia quotidiana, frutto di un lavoro iniziato due anni fa a Santa Monica insieme a Pietrino (Chef P).

FESTIVAL TOUR 2025: TUTTE LE DATE

A due anni dall’ultimo live, Fabri Fibra torna in tour con una lunga serie di date nei festival estivi italiani, oltre a due special event al Circo Massimo di Roma e all’Unipol Forum di Milano.

CALENDARIO TOUR

3 luglio – Fabri Fibra – Trento – Trento Live Fest

7 luglio – Fabri Fibra – Roma – Circo Massimo

10 luglio – Fabri Fibra – Bologna – Sequoie Music Park

11 luglio – Fabri Fibra – Servigliano (FM) – Nosound Fest

14 luglio – Fabri Fibra – Collegno (TO) – Flowers Festival

16 luglio – Fabri Fibra – Piacenza – Piacenza Summer Cult

18 luglio – Fabri Fibra – Bergamo – NXT

23 luglio – Fabri Fibra – Assisi (PG) – Riverock Festival

25 luglio – Fabri Fibra – Villafranca (VR) – Villafranca Festival

26 luglio – Fabri Fibra – Este (PD) – Este Music Festival

29 luglio – Fabri Fibra – Majano (UD) – Festival di Majano

3 agosto – Fabri Fibra – Vieste (FG) – Vieste Summer Fest

7 agosto – Fabri Fibra – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

10 agosto – Fabri Fibra – Pescara – Zoo Music Fest

12 agosto – Fabri Fibra – Follonica (GR) – Parco Centrale

13 agosto – Fabri Fibra – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

16 agosto – Fabri Fibra – Termoli (CB) – Arena del Mare 42°15°

18 agosto – Fabri Fibra – Barletta (BT) – Oversound Music Festival

20 agosto – Fabri Fibra – Agrigento – Live Arena

21 agosto – Fabri Fibra – Catania – Sotto il Vulcano Fest

23 agosto – Fabri Fibra – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

29 agosto – Fabri Fibra – Cattolica (RN) – Arena della Regina

30 agosto – Fabri Fibra – Empoli (FI) – Beat Festival

5 settembre – Fabri Fibra – Napoli – Ex Base Nato

30 settembre – Fabri Fibra – Milano – Unipol Forum

Foto di copertina di foto di Karim El Maktafi