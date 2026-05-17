La finale di Amici 25 va in onda stasera, domenica 17 maggio 2026, in diretta dalle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. A condurre Maria De Filippi. Si sfidano cinque finalisti: i ballerini Nicola Marchionni, Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio, la cantante Elena D’Elia e uno tra Angie e Lorenzo Salvetti, che si giocano l’ultimo posto al televoto iniziale.

In questo articolo, aggiornato in diretta, trovate tutte le manche, le sfide, i brani eseguiti dai cantanti, le coreografie dei ballerini, gli eliminati e il nome del vincitore di Amici 25.

Ultimo aggiornamento: ore 22.04

Pre-serata: Angie contro Lorenzo, il televoto per il quinto finalista

La finale di Amici 25 si apre con la sfida tra Angie e Lorenzo Salvetti, chiamati a contendersi il posto da quinto finalista attraverso il televoto.

La sfida è articolata in tre prove. Il pubblico da casa deciderà chi entrerà ufficialmente nella finale.

Prima prova: Angie porta sul palco un medley degli ABBA con Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) e Mamma Mia.

Prima prova: Lorenzo Salvetti si esibisce al pianoforte con Generale.

Seconda prova: Angie canta Balorda nostalgia.

Seconda prova: Lorenzo Salvetti canta L’amore è di Enrico Nigiotti, accompagnandosi con la chitarra.

Terza prova: Angie canta il suo inedito Signorina, brano pubblicato durante il Serale di Amici 25.

Terza prova: Lorenzo Salvetti canta il suo inedito Dimmelo tu, pubblicato durante il Serale di Amici 25.

Il pubblico attraverso il televoto sceglie Lorenzo Salvetti come quinto finalista di Amici 25. Angie viene eliminata a un passo dalla finale.

Dopo la proclamazione di Lorenzo Salvetti come quinto finalista, parte del pubblico in studio ha iniziato a chiamare il suo nome. Maria De Filippi è intervenuta invitando tutti a mantenere un atteggiamento corretto nei confronti degli altri concorrenti.

Prima manche di Amici 25: sfide, canzoni e coreografie

In aggiornamento in tempo reale

Seconda manche di Amici 25: sfide, canzoni e coreografie

In aggiornamento in tempo reale

Terza manche di Amici 25: sfide, canzoni e coreografie

In aggiornamento in tempo reale

Premio della Critica ENEL, Premio Radio e premi speciali di Amici 25

In aggiornamento in tempo reale

Vincitore di categoria canto di Amici 25

In aggiornamento in tempo reale

Vincitore di categoria ballo di Amici 25

In aggiornamento in tempo reale

Vincitore Amici 25: chi ha vinto la finale del 17 maggio

In aggiornamento in tempo reale

I finalisti di Amici 25