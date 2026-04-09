Lorenzo Salvetti presenta Dimmelo tu, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della quarta tornata ufficiale di singoli pubblicati dagli allievi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 10 aprile 2026.
Sono tre i cantanti della scuola che lanciano un nuovo inedito in questa tornata. Oltre a Lorenzo, escono i brani di Elena e Cate Lumina, a meno di due settimane di distanza dalle pubblicazioni precedenti.
LORENZO SALVETTI, “DIMMELO TU”: SIGNIFICATO DELL’INEDITO
Con questo nuovo brano, l’allievo sceglie di mostrare una veste inedita rispetto a quanto fatto ascoltare finora all’interno della scuola. Una scelta consapevole, spiegata dallo stesso cantautore ai compagni durante la presentazione del pezzo in casetta.
“Dimmelo tu è vedere un altro lato di me che inconsciamente volevo far vedere”, ha raccontato Lorenzo. “È un lato un po’ più giovane, un po’ più fresco, di solito non succede ma qua mi sento spensierato quando la canto e ha proprio delle immagini di spensieratezza, di quotidianità e quindi dai basta, cantiamo!”
Il testo si muove tra istantanee di vita vissuta e la leggerezza tipica dei vent’anni. Il brano racconta la fine di una serata, tra la folla, i fumogeni e un cielo di fulmini, catturando quell’istante esatto in cui si vorrebbe trattenere qualcuno che invece se ne va. È una fotografia sincera di chi ha “i sogni e gli occhi lucidi” e cerca un punto di riferimento quando si sente perso, cullando il desiderio irrazionale di sparire con un volo per l’America per sfuggire alla rabbia di un amore che si sgretola.
LORENZO SALVETTI, DIMMELO TU: TESTO
Dici che
delle volte sembra quasi che il mondo ce l’abbia con te
Ma se vuoi puoi nasconderti dentro ad un sogno
o dentro un caffè
Ti va se io e te
ci togliamo il sonno
Dai lo sai ti seguirei fino in capo al mondo
Tra le luci della mia città
vorrei dirti che mi manchi Ma
non ricordo più come si fa
Dimmelo tu
Che fare adesso che è finita la serata
La tua maglietta, la bandiera dell’Italia
te ne vai nella folla
perché non rimani?
E la notte una bomba che ci esplode tra le mani
e tra le mani e tu,
guardaci
soli in mezzo ai fumogeni
Sotto un cielo di fulmini
Noi che abbiamo i sogni e gli occhi lucidi
Se mi perdo riportami
a quella notte nei vicoli
Dimmelo tu
Che fare se
Se questo sale diventa sabbia
se questo vino diventa acqua
Se questo amore diventa rabbia
E quasi sparisco con un nome finto
un documento falso
Fuori dai radar
sopra un volo per l’America
Guarda in cielo c’è una nuvola
non ricordo più come si fa
Dimmelo tu
Che fare adesso che è finita la serata
La tua maglietta, la bandiera dell’Italia
te ne vai nella folla
perché non rimani?
E la notte una bomba che ci esplode tra le mani,
e tra le mani e tu
guardaci
soli in mezzo ai fumogeni
Sotto un cielo di fulmini
Noi che abbiamo i sogni e gli occhi lucidi
Se mi perdo di riportami
a quella notte nei vicoli
Dimmelo tu
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