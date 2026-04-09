Lorenzo Salvetti presenta Dimmelo tu, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della quarta tornata ufficiale di singoli pubblicati dagli allievi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 10 aprile 2026.

Sono tre i cantanti della scuola che lanciano un nuovo inedito in questa tornata. Oltre a Lorenzo, escono i brani di Elena e Cate Lumina, a meno di due settimane di distanza dalle pubblicazioni precedenti.

LORENZO SALVETTI, “DIMMELO TU”: SIGNIFICATO DELL’INEDITO

Con questo nuovo brano, l’allievo sceglie di mostrare una veste inedita rispetto a quanto fatto ascoltare finora all’interno della scuola. Una scelta consapevole, spiegata dallo stesso cantautore ai compagni durante la presentazione del pezzo in casetta.

“Dimmelo tu è vedere un altro lato di me che inconsciamente volevo far vedere”, ha raccontato Lorenzo. “È un lato un po’ più giovane, un po’ più fresco, di solito non succede ma qua mi sento spensierato quando la canto e ha proprio delle immagini di spensieratezza, di quotidianità e quindi dai basta, cantiamo!”

Il testo si muove tra istantanee di vita vissuta e la leggerezza tipica dei vent’anni. Il brano racconta la fine di una serata, tra la folla, i fumogeni e un cielo di fulmini, catturando quell’istante esatto in cui si vorrebbe trattenere qualcuno che invece se ne va. È una fotografia sincera di chi ha “i sogni e gli occhi lucidi” e cerca un punto di riferimento quando si sente perso, cullando il desiderio irrazionale di sparire con un volo per l’America per sfuggire alla rabbia di un amore che si sgretola.

LORENZO SALVETTI, DIMMELO TU: TESTO

Dici che

delle volte sembra quasi che il mondo ce l’abbia con te

Ma se vuoi puoi nasconderti dentro ad un sogno

o dentro un caffè

Ti va se io e te

ci togliamo il sonno

Dai lo sai ti seguirei fino in capo al mondo

Tra le luci della mia città

vorrei dirti che mi manchi Ma

non ricordo più come si fa

Dimmelo tu

Che fare adesso che è finita la serata

La tua maglietta, la bandiera dell’Italia

te ne vai nella folla

perché non rimani?

E la notte una bomba che ci esplode tra le mani

e tra le mani e tu,

guardaci

soli in mezzo ai fumogeni

Sotto un cielo di fulmini

Noi che abbiamo i sogni e gli occhi lucidi

Se mi perdo riportami

a quella notte nei vicoli

Dimmelo tu

Che fare se

Se questo sale diventa sabbia

se questo vino diventa acqua

Se questo amore diventa rabbia

E quasi sparisco con un nome finto

un documento falso

Fuori dai radar

sopra un volo per l’America

Guarda in cielo c’è una nuvola

non ricordo più come si fa

Dimmelo tu

Che fare adesso che è finita la serata

La tua maglietta, la bandiera dell’Italia

te ne vai nella folla

perché non rimani?

E la notte una bomba che ci esplode tra le mani,

e tra le mani e tu

guardaci

soli in mezzo ai fumogeni

Sotto un cielo di fulmini

Noi che abbiamo i sogni e gli occhi lucidi

Se mi perdo di riportami

a quella notte nei vicoli

Dimmelo tu