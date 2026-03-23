Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione

Tre voci, tre identità: ma cosa succede davvero quando si incontrano?

Non è una collaborazione “di quelle che capitano”.

E già questo è un primo punto da chiarire.

Perché Al mio paese, il nuovo singolo di Serena Brancale in uscita il 3 aprile, non nasce come operazione strategica ma come convergenza di traiettorie. Dentro ci sono Levante e Delia, ma soprattutto ci sono tre modi diversi di stare dentro la musica, e forse anche dentro un’idea di Sud.

Brancale porta con sé la Puglia, quella fatta di groove, corpo e ritmo.

Levante e Delia, invece, arrivano dalla Sicilia ma con due tensioni quasi opposte: una più narrativa, l’altra più istintiva, più epidermica.

Il risultato, almeno nelle intenzioni, non è un featuring ma un equilibrio.

E questa è la scommessa.

“Al mio paese”: nostalgia o dichiarazione?

Il titolo potrebbe far pensare a qualcosa di rassicurante.

Casa, radici, ritorno.

Ma il rischio, quando si parla di “paese”, è sempre quello di cadere nella cartolina. E qui invece sembra che il brano provi a spostarsi altrove: non tanto nella nostalgia, quanto in una dimensione più viva, quasi fisica.

Si parla di estate, di notti lunghe, di libertà.

Ma soprattutto di appartenenza.

Che però non è mai statica.

È una appartenenza che si muove, che si mescola, che diventa festa ma anche identità. E in questo senso la presenza di tre artiste cambia completamente il senso del racconto: non c’è una voce che guida, ma un intreccio.

E questo, oggi, non è così scontato.

Dentro “SACRO”: un album che prova a tenere insieme tutto

Al mio paese non è un episodio isolato.

Arriva dentro SACRO, il nuovo album di Serena Brancale in uscita il 10 aprile, e lì assume un altro peso. Perché quel disco sembra costruito proprio su questa tensione continua tra intimità e apertura.

Se Qui con me era una lettera personale, quasi privata, qui il discorso si allarga.

Diventa collettivo.

Dentro ci sono già brani che hanno segnato il percorso recente di Brancale – da Serenata con Alessandra Amoroso a Bésame Mucho con Gregory Porter e Delia ma anche nuovi tasselli che dovrebbero completare un racconto più ampio.

Quello di un’artista che non sta solo cercando una direzione, ma che sta provando a tenere insieme più livelli: spiritualità, corpo, memoria, festa.

Non sempre è un’operazione semplice.

Ma è interessante.

Il tour: quando il progetto diventa esperienza

E poi c’è il live.

Perché se c’è un punto in cui Serena Brancale ha sempre funzionato è proprio lì, nel momento in cui la musica esce dalla forma canzone e diventa presenza.

Il SACRO TOUR partirà da Londra il 30 aprile e attraverserà Italia ed Europa fino a ottobre, chiudendo a Bari.

Una scelta che non è casuale.

Perché tornare a casa, dopo aver costruito un percorso internazionale, è esattamente il gesto che Al mio paese sembra raccontare.

Solo che qui non è teoria.

È pratica.

La vera domanda

A questo punto però la questione è un’altra.

Tre identità forti, tre scritture riconoscibili, tre immaginari diversi:

riescono davvero a convivere senza annullarsi?

Perché è lì che si gioca tutto.

Non nella somma dei nomi, ma nello spazio che riescono a creare insieme.

TESTO E SIGNIFICATO AL MIO PAESE – SERENA BRANCALE feat delia e levante

Testo in aggiornamento

Respiro ore e ore e sono qui

la nostalgia

non vorrei andare più via

mi manchi ma domani torno a casa

e finalmente sarò con te

cominciano le ferie quando torno al mio paese

madonne nelle chiese quando torno al mio paese

con le luci sempre accese

quando torno al mio paese

signore sulle sedie

quando torno al mio paese

con le feste sempre piene

quando torno al mio paese

per l’amore e per la fede

torno sempre al mio paese

torni sempre al tuo paese.