8 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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8 Aprile 2026

Serena Brancale annuncia SACRO: tutte le canzoni e le collaborazioni del nuovo album

La cantautrice svela le canzoni e gli ospiti di SACRO, un disco tra radici mediterranee e apertura internazionale

News di Oriana Meo
Serena Brancale SACRO album tracklist e featuring
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Serena Brancale entra nel vivo del progetto SACRO, il nuovo album in uscita venerdì 10 aprile, svelando tracklist e collaborazioni di un disco che arriva in un momento particolarmente favorevole. A trainare l’attenzione c’è anche il singolo Al mio paese, realizzato con Levante e Delia, che sta dominando su YouTube e di cui abbiamo analizzato anche testo e significato.

Il nuovo lavoro discografico (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) arriva a quattro anni dal precedente album e dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con Qui con me, brano che ha segnato un passaggio importante nel percorso dell’artista. SACRO si muove tra radici mediterranee, nu-soul, jazz e contaminazioni fuori dal territorio italiano, confermando la Brancale come una delle artiste più internazionali del panorama italiano contemporaneo

Serena Brancale SACRO: i featuring tra Italia e scena internazionale

Uno degli elementi più forti del disco è la rete di collaborazioni. Accanto alla hit Serenata con Alessandra Amoroso, trovano spazio artisti provenienti da mondi diversi ma coerenti con la personalità musicale di Serena Brancale.

Tra i nomi più rilevanti spicca Gregory Porter, presente sia in Bésame Mucho che in Solo un’ora insieme a Sayf. Il disco si apre poi a sonorità globali con Omara Portuondo in Aquello e con il contributo di Richard Bona in Gitana, mentre Alborosie porta una componente più legata alla world music in Capatosta.

Una costruzione che racconta bene l’identità del progetto: un lavoro che tiene insieme scrittura personale e apertura internazionale, senza perdere il legame con il Sud e con la dimensione più fisica e ritmica della musica di Brancale.

Serena Brancale: la tracklist completa di SACRO

L’album sarà disponibile in digitale, CD, vinile nero e in una versione limitata in vinile oro autografato. Di seguito la tracklist completa di SACRO:

  1. Maria
  2. Serenata feat. Alessandra Amoroso
  3. Anema e Core
  4. Qui con me
  5. AL MIO PAESE feat. Levante, Delia
  6. La Zia
  7. Solo Un’Ora feat. Sayf, Gregory Porter
  8. Stu Cafè
  9. Fuera
  10. Gitana feat. Richard Bona
  11. Bésame Mucho feat. Gregory Porter & Delia
  12. Capatosta feat. Alborosie
  13. Baccalà
  14. Magic Puglia
  15. Aquello con Omara Portuondo & Pamela
  16. Bariamore

Serena Brancale SACRO: le date dell’instore tour

In parallelo all’uscita del disco partirà anche il SACRO Instore Tour, una serie di appuntamenti nelle principali città italiane prima dell’avvio del tour europeo e estivo.

  • 10 aprile – Milano, Mondadori Duomo (ore 18:30)
  • 11 aprile – Bari, Feltrinelli Via Melo da Bari 119 (ore 17:30)
  • 12 aprile – Napoli, Mondadori Bookstore MA Galleria Umberto I (ore 17:30)
  • 13 aprile – Roma, Discoteca Laziale Via Giolitti 263 (ore 17:30)
  • 14 aprile – Taranto, Mondadori Bookstore Via De Cesare (ore 17:30)
  • 15 aprile – Catania, Feltrinelli Via Etnea (ore 17:30)
  • 16 aprile – Palermo, Feltrinelli Via Cavour (ore 17:30)
  • 19 aprile – Torino, Feltrinelli Piazza CLN (ore 17:30)
  • 20 aprile – Bologna, SEMM Music Store Via Oberdan 24F (ore 17:30)

Il progetto SACRO arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Serena Brancale, tra successi estivi, riconoscimenti a Sanremo e una crescente esposizione anche fuori dall’Italia. Un contesto che rende questo disco uno snodo centrale per capire la direzione futura dell’artista.

Serena Brancale SACRO TOUR: le date dei concerti

Con l’uscita di SACRO, Serena Brancale porterà il nuovo progetto anche dal vivo con una serie di concerti tra Europa e Italia a partire dalla primavera.

30 aprile – Londra – Centre di Islington
11 maggio – Madrid – Sala Villanos
12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig

6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia
12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura
13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
17 giugno – Capannori (LU) – “Ma la notte sì!” (Area Verde)
3 luglio 2026 – Poppi (AR) – Mengo Music
11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico
14 luglio – Napoli – Arena Flegrea
16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)
25 luglio 2026 – La Spezia – La Spezia Estate Festival (Piazza Europa)
26 luglio – Siena – Fortezza di Siena
31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)
4 agosto 2026 – Riccione (RN) – Riccione Music City (Piazzale Roma)
6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica
8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)
4 settembre – Macerata – Sferisterio
7 settembre 2026 – Verona – Teatro Romano
3 ottobre – Bari – Palaflorio

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