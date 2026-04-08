Serena Brancale SACRO album tracklist e featuring

Serena Brancale entra nel vivo del progetto SACRO, il nuovo album in uscita venerdì 10 aprile, svelando tracklist e collaborazioni di un disco che arriva in un momento particolarmente favorevole. A trainare l’attenzione c’è anche il singolo Al mio paese, realizzato con Levante e Delia, che sta dominando su YouTube e di cui abbiamo analizzato anche testo e significato.
Il nuovo lavoro discografico (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) arriva a quattro anni dal precedente album e dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con Qui con me, brano che ha segnato un passaggio importante nel percorso dell’artista. SACRO si muove tra radici mediterranee, nu-soul, jazz e contaminazioni fuori dal territorio italiano, confermando la Brancale come una delle artiste più internazionali del panorama italiano contemporaneo
Serena Brancale SACRO: i featuring tra Italia e scena internazionale
Uno degli elementi più forti del disco è la rete di collaborazioni. Accanto alla hit Serenata con Alessandra Amoroso, trovano spazio artisti provenienti da mondi diversi ma coerenti con la personalità musicale di Serena Brancale.
Tra i nomi più rilevanti spicca Gregory Porter, presente sia in Bésame Mucho che in Solo un’ora insieme a Sayf. Il disco si apre poi a sonorità globali con Omara Portuondo in Aquello e con il contributo di Richard Bona in Gitana, mentre Alborosie porta una componente più legata alla world music in Capatosta.
Una costruzione che racconta bene l’identità del progetto: un lavoro che tiene insieme scrittura personale e apertura internazionale, senza perdere il legame con il Sud e con la dimensione più fisica e ritmica della musica di Brancale.
Serena Brancale: la tracklist completa di SACRO
L’album sarà disponibile in digitale, CD, vinile nero e in una versione limitata in vinile oro autografato. Di seguito la tracklist completa di SACRO:
- Maria
- Serenata feat. Alessandra Amoroso
- Anema e Core
- Qui con me
- AL MIO PAESE feat. Levante, Delia
- La Zia
- Solo Un’Ora feat. Sayf, Gregory Porter
- Stu Cafè
- Fuera
- Gitana feat. Richard Bona
- Bésame Mucho feat. Gregory Porter & Delia
- Capatosta feat. Alborosie
- Baccalà
- Magic Puglia
- Aquello con Omara Portuondo & Pamela
- Bariamore
Serena Brancale SACRO: le date dell’instore tour
In parallelo all’uscita del disco partirà anche il SACRO Instore Tour, una serie di appuntamenti nelle principali città italiane prima dell’avvio del tour europeo e estivo.
- 10 aprile – Milano, Mondadori Duomo (ore 18:30)
- 11 aprile – Bari, Feltrinelli Via Melo da Bari 119 (ore 17:30)
- 12 aprile – Napoli, Mondadori Bookstore MA Galleria Umberto I (ore 17:30)
- 13 aprile – Roma, Discoteca Laziale Via Giolitti 263 (ore 17:30)
- 14 aprile – Taranto, Mondadori Bookstore Via De Cesare (ore 17:30)
- 15 aprile – Catania, Feltrinelli Via Etnea (ore 17:30)
- 16 aprile – Palermo, Feltrinelli Via Cavour (ore 17:30)
- 19 aprile – Torino, Feltrinelli Piazza CLN (ore 17:30)
- 20 aprile – Bologna, SEMM Music Store Via Oberdan 24F (ore 17:30)
Il progetto SACRO arriva dopo un periodo particolarmente intenso per Serena Brancale, tra successi estivi, riconoscimenti a Sanremo e una crescente esposizione anche fuori dall’Italia. Un contesto che rende questo disco uno snodo centrale per capire la direzione futura dell’artista.
Serena Brancale SACRO TOUR: le date dei concerti
Con l’uscita di SACRO, Serena Brancale porterà il nuovo progetto anche dal vivo con una serie di concerti tra Europa e Italia a partire dalla primavera.
30 aprile – Londra – Centre di Islington
11 maggio – Madrid – Sala Villanos
12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig
6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia
12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura
13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
17 giugno – Capannori (LU) – “Ma la notte sì!” (Area Verde)
3 luglio 2026 – Poppi (AR) – Mengo Music
11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico
14 luglio – Napoli – Arena Flegrea
16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)
21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)
25 luglio 2026 – La Spezia – La Spezia Estate Festival (Piazza Europa)
26 luglio – Siena – Fortezza di Siena
31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)
4 agosto 2026 – Riccione (RN) – Riccione Music City (Piazzale Roma)
6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica
8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)
4 settembre – Macerata – Sferisterio
7 settembre 2026 – Verona – Teatro Romano
3 ottobre – Bari – Palaflorio
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