5 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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5 Aprile 2026

Serale Amici 2026, terza puntata: chi è stato eliminato sabato 4 aprile

Due nuove uscite e dodici cantanti e ballerini ancora in gara: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 4 aprile.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi eliminati nella terza puntata del Serale di Amici 2026
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La terza puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 4 aprile, in prima serata su Canale 5, ha emesso altri due pesanti verdetti (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata emotivamente coinvolgente che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una doppia eliminazione che ha cambiato nuovamente gli equilibri tra le tre squadre in gara.

Sotto lo sguardo attento della giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i 13 allievi ancora in gara si sono infatti sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro, a fine serata, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma, mentre Valentina e Cate Lumina si sono sfidate nuovamente in apertura di puntata, cantando rispettivamente You’ve Got a Friend e l’inedito Vuelve. L’esito della sfida? Valentina Pesaresi è la quinta eliminata del Serale di Amici 2026.

AMICI 2026: GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA DEL SERALE

In occasione della terza puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Elisabetta Canalis Nicolas Maupas, che hanno preso parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show sono infatti saliti anche Enrico Brignano e Tommaso Paradiso, che ha presentato I Romantici, il brano con cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2026.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della terza puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire i nomi degli eliminati!

Continua

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