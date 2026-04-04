La terza puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 4 aprile, in prima serata su Canale 5, ha emesso altri due pesanti verdetti (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata emotivamente coinvolgente che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una doppia eliminazione che ha cambiato nuovamente gli equilibri tra le tre squadre in gara.

Sotto lo sguardo attento della giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, i 13 allievi ancora in gara si sono infatti sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro, a fine serata, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma, mentre Valentina e Cate Lumina si sono sfidate nuovamente in apertura di puntata, cantando rispettivamente You’ve Got a Friend e l’inedito Vuelve. L’esito della sfida? Valentina Pesaresi è la quinta eliminata del Serale di Amici 2026.

AMICI 2026: GLI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA DEL SERALE

In occasione della terza puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Elisabetta Canalis e Nicolas Maupas, che hanno preso parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show sono infatti saliti anche Enrico Brignano e Tommaso Paradiso, che ha presentato I Romantici, il brano con cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2026.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della terza puntata?

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