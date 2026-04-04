Dopo una seconda puntata ricca di sorprese, il Serale di Amici 2026 giunge al terzo appuntamento televisivo, con i cantanti e i ballerini rimasti in gara sempre più agguerriti e pronti ad esibirsi di fronte alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Ed ecco che, tra inediti, cover e duetti, c’è chi conferma il proprio potenziale e chi, invece, accusa sempre di più la pressione di una gara in cui un solo errore potrebbe costare l’eliminazione.

Clicca in basso su “continua” per leggere le nostre pagelle della terza puntata del Serale di Amici 2026, in onda il 4 aprile (qui i due eliminati).