Dal 29 luglio al 2 agosto torna a Livorno Effetto Venezia, giunto alla quarantunesima edizione. Sui palchi del quartiere Venezia si alternano The Kolors, Tosca, Frankie hi-nrg mc, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco, ma il cuore della rassegna diretta da Grazia Di Michele sta in un incontro dell’1 agosto: quello con Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena.

Effetto Venezia 2026: i concerti di Piazza del Luogo Pio

Cinque serate, tutte a ingresso gratuito, nella location principale della rassegna.

Effetto Venezia 2026 · I concerti di Piazza del Luogo Pio Data Artista Ingresso 29 lug 2026 The Kolors

Live 2026 Gratuito 30 lug 2026 Tosca

ConversaConcerto con Grazia Di Michele Gratuito 31 lug 2026 Frankie hi-nrg mc

Voce e batteria tour Gratuito 1 ago 2026 Ditonellapiaga

Live 2026 Gratuito 2 ago 2026 Ginevra Di Marco

Kaleidoscope Tour, apre Giulia Mei Gratuito Tutti i concerti iniziano alle 22:30. Ingresso libero e gratuito.

Teresa Manes e Samuele Carrino: la storia dietro il ragazzo dai pantaloni rosa

L’appuntamento più delicato del cartellone è in programma l’1 agosto, sul palco centrale, poco prima del concerto di Ditonellapiaga. Sarà presente Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di quindici anni che nel 2012 si tolse la vita dopo essere stato bersaglio di cyberbullismo.

Accanto a lei ci sarà Samuele Carrino, il giovane attore che ha prestato volto e voce ad Andrea sia nel film sia nel musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, tratto proprio dal libro scritto da Teresa Manes.

La storia è passata dal cinema al teatro e ha lasciato tracce anche nella musica: la colonna sonora del film comprende Canta ancora di Arisa, mentre nel 2025 il racconto è approdato sul palco del Sistina in versione musical.

Approfondimenti: Arisa presenta Canta ancora, il brano del film · Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical.

Futuro Prossimo, il tema della quarantunesima edizione

Il titolo scelto per il 2026 è Futuro Prossimo, idee e storie delle nuove generazioni. La direzione artistica di Grazia Di Michele ha costruito il cartellone attorno a un’idea precisa: i ragazzi non come bulli o vittime, ma come interlocutori che portano una propria lettura della realtà.

Accanto ai concerti trovano spazio incontri su intelligenza artificiale, ambiente e impegno civile, un’arena cinematografica con cortometraggi under 18 e il progetto KomBo Lab, dedicato agli artisti emergenti. Le Fortezze ospitano invece una discoteca all’aperto pensata per offrire ai giovani uno spazio raggiungibile a piedi nel centro della città.

Nella serata inaugurale, oltre ai The Kolors, è previsto un omaggio alla poesia di Lucio Dalla affidato a quattro giovani artisti italiani, con la presentazione del volume Lucio c’è di Marcello Balestra.

Dove e quando

La rassegna si tiene nel quartiere Venezia di Livorno dal 29 luglio al 2 agosto 2026, con i concerti principali in Piazza del Luogo Pio alle 22:30. L’organizzazione è della Fondazione LEM con il Comune di Livorno e il patrocinio della Regione Toscana.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo, comprese le iniziative diffuse nel quartiere, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.