Ultimo ha un inedito pronto, e possiamo dirvi come si chiama: si intitola Tutto, come il film. Secondo quanto risulta ad All Music Italia, il brano che si sente nel teaser di TUTTO. Live a Tor Vergata è una canzone inedita, risulta già depositata in SIAE e verrà lanciata come singolo del progetto cinematografico. Un annuncio ufficiale non c’è ancora, ma il deposito parla chiaro: il pezzo esiste e accompagna le immagini del film.

Tutto di Ultimo: cosa sappiamo del brano inedito

Il film che lo conterrà, diretto da Giorgio Testi, arriverà nelle sale dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte dei 250mila di Roma Tor Vergata. E chi ha guardato il teaser con attenzione quel brano lo ha già sentito, senza sapere di stare ascoltando un inedito.

Sono pochi secondi, ma sufficienti: nel frammento la voce del cantautore ripete per tre volte la parola tutto. Un dettaglio che, letto insieme al deposito, chiude il cerchio sul titolo.

Del resto era stato lo stesso cantautore, nel messaggio ai fan dopo il concerto, a parlare di una nuova canzone scritta di notte e del sogno di portare lo spettacolo al cinema. In quello stesso messaggio tornava più volte proprio quella parola, con una riflessione su cosa significhi davvero avere tutto. Oggi i puntini si uniscono: la canzone ha un titolo, e il sogno una data.

Dopo il film il terzo album live? I precedenti dicono numero 1

C’è poi un ragionamento che facciamo noi, e lo segnaliamo come tale: nessun annuncio, solo una suggestione con basi solide. Un singolo inedito legato a un film concerto è, storicamente, l’anticamera di un disco dal vivo. E se entro fine anno arrivasse nei negozi il terzo album live del cantautore, con la registrazione di Tor Vergata, nessuno potrebbe dirsi sorpreso.

I precedenti sono eloquenti: Ultimo Live Stadi 2024 e Ultimo Live Stadi 2025 sono arrivati entrambi al primo posto della classifica FIMI, senza promozione radiofonica e senza singoli. Una magia che per decenni è riuscita a un solo artista in Italia, Vasco Rossi: la celebrazione dei concerti su disco capace di sbancare anche le classifiche di vendita.

C’è anche un elemento di calendario che rende lo scenario più concreto. Il cantautore ha già annunciato il ritorno negli stadi nel 2027 con La favola continua, e un album dal vivo pubblicato nei mesi precedenti sarebbe il modo naturale per tenere accesa l’attesa tra il film e le nuove date.

Per ora ci fermiamo al dato certo: Tutto arriverà, prima o insieme al film. E quando sarà disponibile, su queste pagine troverete come sempre il testo e il significato del brano.