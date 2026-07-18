Testo e significato di Fuori dall’area fumatori, il brano inedito che Angelina Mango ha eseguito per la prima volta dal vivo durante il concerto del 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona.

La canzone è entrata nella scaletta della data inaugurale di Nina canta nei teatri d’estate. Al momento non è stata annunciata una pubblicazione ufficiale e non sono disponibili informazioni confermate su autori, produzione o progetto discografico di destinazione.

🎤 Fuori dall’area fumatori è stata eseguita per la prima volta durante il tour Nina canta nei teatri d’estate. Scopri tutte le date, la scaletta completa e i biglietti del tour di Angelina Mango.

Anche il titolo dovrà essere verificato in occasione di un’eventuale uscita. La formulazione Fuori dall’area fumatori è quella che trova riscontro nel ritornello trascritto dopo la prima esecuzione dal vivo.

Angelina Mango non ha ancora spiegato il significato dell’inedito. Gli elementi disponibili derivano quindi esclusivamente dal testo ascoltato durante il concerto di Verona e non permettono di attribuire alla cantante intenzioni precise.

La scena è ambientata in una stazione durante una giornata molto calda. La protagonista cammina lungo la riga gialla, aspetta un treno che non parte e osserva le persone che attendono l’arrivo di qualcuno.

Fuori dall’area fumatori incontra un uomo con un mazzo di margherite. Alla domanda sulla destinataria dei fiori, lui risponde di dover chiedere perdono. Da questo incontro nasce il ritornello, costruito sulla frase «amore mio, mi perdoni?».

Nel brano ricorrono immagini legate all’attesa, alla stanchezza e alla difficoltà di ammettere i propri errori. Il testo parla di persone definite «giocatori difettosi», capaci di trovare un motivo per stare serene e molti altri per piangere.

La scrittura entra anche direttamente nel racconto. Davanti al treno fermo e a una giornata che sembra non andare nella direzione prevista, la protagonista conclude che, nel peggiore dei casi, potrà trasformare ciò che accade in una canzone.

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Stop a questo sax che devo pensare

la città sembra un forno

sembra quasi che il caldo abbia un suono

sembra quasi che mi venga sonno

una vita a camminare sulla riga gialla

a percorrere il binario un piede dietro l’altro

una vita ad aspettare il treno giusto

e a ridere di gusto

e mi stupisco

chiedere scusa per è sempre facile

ma la gente si morde le guance

piuttosto che ammettere

che siamo tutti un po’ stanchi

giocatori difettosi

con un motivo per stare sereni

e mille motivi per piangere un po’

per piangere un po’

fuori dall’area fumatori

c’era un tipo con un mazzo di fiori

gli ho chiesto queste margherite per chi sono

mi ha detto che deve chiedere perdono

amore mio mi perdoni?

amore mio mi perdoni?

Oggi ho giocato tutte le mie carte

questa stazione il mio treno non parte

ma piace guardare la gente

che aspetta l’arrivo degli altri

e poi mi è caduto a terra il blister

adesso sarò un po’ più triste

male che vada scriverò canzoni

fuori dall’area fumatori

c’era un tipo con un mazzo di fiori

gli ho chiesto queste margherite per chi sono

mi ha detto che deve chiedere perdono

amore mio mi perdoni?

amore mio mi perdoni?

eh eh eh eh

Fuori dall’area fumatori

c’era un tipo con un mazzo di fiori

gli ho chiesto queste margherite per chi sono

mi ha detto che deve chiedere perdono ah

deve chiedere perdono

deve chiedere perdono

fuori dall’area fumatori

c’era un tipo con un mazzo di fiori

amore

amore mio mi perdoni?

amore mio mi perdoni?