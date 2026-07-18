Testo e significato di Fuori dall’area fumatori, il brano inedito che Angelina Mango ha eseguito per la prima volta dal vivo durante il concerto del 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona.
La canzone è entrata nella scaletta della data inaugurale di Nina canta nei teatri d’estate. Al momento non è stata annunciata una pubblicazione ufficiale e non sono disponibili informazioni confermate su autori, produzione o progetto discografico di destinazione.
🎤 Fuori dall’area fumatori è stata eseguita per la prima volta durante il tour Nina canta nei teatri d’estate. Scopri tutte le date, la scaletta completa e i biglietti del tour di Angelina Mango.
Anche il titolo dovrà essere verificato in occasione di un’eventuale uscita. La formulazione Fuori dall’area fumatori è quella che trova riscontro nel ritornello trascritto dopo la prima esecuzione dal vivo.
Angelina Mango – Fuori dall’area fumatori: il significato del brano
Angelina Mango non ha ancora spiegato il significato dell’inedito. Gli elementi disponibili derivano quindi esclusivamente dal testo ascoltato durante il concerto di Verona e non permettono di attribuire alla cantante intenzioni precise.
La scena è ambientata in una stazione durante una giornata molto calda. La protagonista cammina lungo la riga gialla, aspetta un treno che non parte e osserva le persone che attendono l’arrivo di qualcuno.
Fuori dall’area fumatori incontra un uomo con un mazzo di margherite. Alla domanda sulla destinataria dei fiori, lui risponde di dover chiedere perdono. Da questo incontro nasce il ritornello, costruito sulla frase «amore mio, mi perdoni?».
Nel brano ricorrono immagini legate all’attesa, alla stanchezza e alla difficoltà di ammettere i propri errori. Il testo parla di persone definite «giocatori difettosi», capaci di trovare un motivo per stare serene e molti altri per piangere.
La scrittura entra anche direttamente nel racconto. Davanti al treno fermo e a una giornata che sembra non andare nella direzione prevista, la protagonista conclude che, nel peggiore dei casi, potrà trasformare ciò che accade in una canzone.
Il testo di Fuori dall’area fumatori
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Stop a questo sax che devo pensare
la città sembra un forno
sembra quasi che il caldo abbia un suono
sembra quasi che mi venga sonno
una vita a camminare sulla riga gialla
a percorrere il binario un piede dietro l’altro
una vita ad aspettare il treno giusto
e a ridere di gusto
e mi stupisco
chiedere scusa per è sempre facile
ma la gente si morde le guance
piuttosto che ammettere
che siamo tutti un po’ stanchi
giocatori difettosi
con un motivo per stare sereni
e mille motivi per piangere un po’
per piangere un po’
fuori dall’area fumatori
c’era un tipo con un mazzo di fiori
gli ho chiesto queste margherite per chi sono
mi ha detto che deve chiedere perdono
amore mio mi perdoni?
amore mio mi perdoni?
Oggi ho giocato tutte le mie carte
questa stazione il mio treno non parte
ma piace guardare la gente
che aspetta l’arrivo degli altri
e poi mi è caduto a terra il blister
adesso sarò un po’ più triste
male che vada scriverò canzoni
fuori dall’area fumatori
c’era un tipo con un mazzo di fiori
gli ho chiesto queste margherite per chi sono
mi ha detto che deve chiedere perdono
amore mio mi perdoni?
amore mio mi perdoni?
eh eh eh eh
Fuori dall’area fumatori
c’era un tipo con un mazzo di fiori
gli ho chiesto queste margherite per chi sono
mi ha detto che deve chiedere perdono ah
deve chiedere perdono
deve chiedere perdono
fuori dall’area fumatori
c’era un tipo con un mazzo di fiori
amore
amore mio mi perdoni?
amore mio mi perdoni?
Nel testo, Angelina Mango costruisce una successione di immagini intorno a una stazione, a un treno fermo e a un incontro casuale. Il perdono resta il centro del ritornello, ma la canzone non chiarisce chi debba concederlo né quale errore sia stato commesso.
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