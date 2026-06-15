Testo e significato di Agitare coca cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, in uscita il 19 giugno 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy.

Il brano arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dell’album Casa Paradiso e dopo il successo de I romantici, certificato Disco d’Oro. Con la produzione di Simonetta, Tommaso Paradiso torna a muoversi tra immagini quotidiane, riferimenti pop e nostalgia contemporanea, costruendo una canzone che ruota attorno all’imprevedibilità degli incontri estivi.

Agitare coca cola racconta una di quelle relazioni che nascono all’improvviso e sembrano occupare ogni pensiero nel giro di poche ore. Nel comunicato che accompagna l’uscita, il brano viene descritto come il racconto di un “amore estivo gassato e imprevedibile”, destinato però a consumarsi rapidamente.

Nel testo emergono dettagli molto concreti: le notti di Champions League, le sponsorizzate sui social, le fotografie conservate sul telefono e quella sensazione di adrenalina che accompagna gli errori e le infatuazioni più intense. Elementi che collocano la canzone in un immaginario contemporaneo senza rinunciare alla componente malinconica che caratterizza gran parte della scrittura di Tommaso Paradiso.

La produzione di Simonetta accompagna il racconto con un’impronta pop immediata, costruita per sostenere una narrazione fatta di immagini rapide e frammenti di vita quotidiana.

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Agitare coca cola” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 19 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

Da quanto anticipato, il brano sembra concentrarsi sul contrasto tra l’entusiasmo iniziale di una nuova conoscenza e la sua natura inevitabilmente fragile. Un tema che torna spesso nella scrittura di Tommaso Paradiso, qui aggiornato attraverso riferimenti e immagini legate al presente.

Foto: Mattia Guolo

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