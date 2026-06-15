15 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
15 Giugno 2026

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un’infatuazione estiva tra social e nostalgia

Tommaso Paradiso torna con Agitare coca cola, un brano che intreccia infatuazioni estive, immagini pop e malinconia.

News di Oriana Meo
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026
Condividi su:

Testo e significato di Agitare coca cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, in uscita il 19 giugno 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy.

Il brano arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dell’album Casa Paradiso e dopo il successo de I romantici, certificato Disco d’Oro. Con la produzione di Simonetta, Tommaso Paradiso torna a muoversi tra immagini quotidiane, riferimenti pop e nostalgia contemporanea, costruendo una canzone che ruota attorno all’imprevedibilità degli incontri estivi.

Tommaso ParadisoAgitare coca cola: il significato del brano

Agitare coca cola racconta una di quelle relazioni che nascono all’improvviso e sembrano occupare ogni pensiero nel giro di poche ore. Nel comunicato che accompagna l’uscita, il brano viene descritto come il racconto di un “amore estivo gassato e imprevedibile”, destinato però a consumarsi rapidamente.

Nel testo emergono dettagli molto concreti: le notti di Champions League, le sponsorizzate sui social, le fotografie conservate sul telefono e quella sensazione di adrenalina che accompagna gli errori e le infatuazioni più intense. Elementi che collocano la canzone in un immaginario contemporaneo senza rinunciare alla componente malinconica che caratterizza gran parte della scrittura di Tommaso Paradiso.

La produzione di Simonetta accompagna il racconto con un’impronta pop immediata, costruita per sostenere una narrazione fatta di immagini rapide e frammenti di vita quotidiana.

Il testo di Agitare coca cola

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Agitare coca cola” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 19 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

Da quanto anticipato, il brano sembra concentrarsi sul contrasto tra l’entusiasmo iniziale di una nuova conoscenza e la sua natura inevitabilmente fragile. Un tema che torna spesso nella scrittura di Tommaso Paradiso, qui aggiornato attraverso riferimenti e immagini legate al presente.

Foto: Mattia Guolo

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Agitare coca cola
  • ▸ Artista · Tommaso Paradiso
  • ▸ Produzione · Simonetta
  • ▸ Etichetta · Columbia Records / Sony Music Italy
  • ▸ Data di uscita · 19 giugno 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 2

Battiti Live 2026: oltre 70 artisti a Trani e la conduzione a tre con Ilary Blasi, Rovazzi e Battaglia
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier conquista San Siro: oltre 40 canzoni e quattro ospiti per il debutto negli stadi
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live 6

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 7

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Irama durante il concerto di San Siro dove ha distribuito ai fan una demo inedita tramite QR code 8

Irama regala una demo ai fan di San Siro: testo e significato del brano
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 9

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 10

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu

Cerca su A.M.I.