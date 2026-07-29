Dell’amore il fallimento e altri passi di danza è il nuovo album di Levante, pubblicato per Warner Records/Warner Music Italy. Il disco raccoglie il percorso costruito dalla cantautrice negli ultimi due anni attraverso i singoli che lo hanno anticipato, tra cui Dell’amore il fallimento e Sei tu, portato anche a Sanremo 2026.

Aggiornamento 29 luglio 2026 Svelate data di uscita (9 ottobre) e copertina dell’album, per la prima volta corale. Confermato anche il numero di tracce (15 più uno speciale cameo), mentre l’elenco dei brani non è stato ancora comunicato: questa pagina verrà aggiornata non appena sarà disponibile.

Il nuovo album

Dell’amore il fallimento e altri passi di danza esce il 9 ottobre 2026. Il disco è disponibile in preorder in versione standard e in Picture Disc.

La copertina corale

Come per i lavori precedenti, Levante ha costruito la copertina attorno a un colore preciso: l’arancione. Un colore che, spiega l’artista, non ha guidato la scrittura fin da subito, ma si è imposto strada facendo:

“Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l’arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare.”

La vera novità, rispetto alle copertine precedenti, è la scelta di non restare sola nello scatto. Nell’immagine Levante è circondata dalle persone che fanno parte della sua vita personale e professionale: tra loro l’addetta stampa Elena Tosi, il manager Pietro Camonchia e Luisa Neri di Warner Music Italy. Un cambio di postura che l’artista racconta così:

“Il passo successivo è stato smettere di vedermi seduta, perché nel mio eremitaggio, tra studio, solitudini, ricerca del sé, avevo cambiato postura. Non mi sentivo più china o riversa su me stessa o bisognosa di poggiare le gambe. Mi sono immaginata la punta di una piramide umana, fatta di amori, amanti, amici, sconosciuti, eppure tutti danzatori come me, a ballare l’amore come si può.”

I singoli pubblicati

Il percorso verso l’album si è costruito attraverso sei singoli, pubblicati tra il 2025 e il 2026:

MaiMai , uscito il 6 giugno 2025

, uscito il 6 giugno 2025 Niente da dire , uscito il 23 settembre 2025

, uscito il 23 settembre 2025 Dell’amore il fallimento , uscito il 21 novembre 2025, brano manifesto dell’album che ne dà anche il titolo

, uscito il 21 novembre 2025, brano manifesto dell’album che ne dà anche il titolo Sono blu , uscito il 19 dicembre 2025

, uscito il 19 dicembre 2025 Sei tu , uscito il 25 febbraio 2026 e portato in gara al Festival di Sanremo 2026

, uscito il 25 febbraio 2026 e portato in gara al Festival di Sanremo 2026 Malìa , uscito il 26 giugno 2026

Tracklist

L’album conterrà quindici tracce più uno speciale cameo, ma l’elenco dettagliato dei brani non è stato ancora comunicato. Questa sezione sarà aggiornata non appena sarà disponibile.

Significato del progetto

Il titolo dell’album racchiude già il tema di fondo: il fallimento come parte necessaria e ricorrente del percorso amoroso, più che come eccezione da nascondere. È lo stesso nucleo esplorato nel brano manifesto Dell’amore il fallimento e ripreso, da un’altra prospettiva, in Sei tu, il brano portato a Sanremo 2026. Il testo e il significato completo di Sei tu sono disponibili nell’approfondimento dedicato: Levante a Sanremo 2026 con Sei tu: testo e significato.

Il percorso di Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è tornata nel 2026 al Festival di Sanremo per la terza volta, dopo le edizioni 2020 e 2023. Nello stesso anno ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello per Follemente, brano scritto per l’omonimo film, e ha partecipato al brano Al mio paese insieme a Serena Brancale e Delia.

Il tour collegato

L’album accompagna DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026, il tour partito il 3 luglio che porta Levante nei principali festival italiani fino a settembre. Le due date conclusive, il 7 settembre a Roma e il 9 settembre a Milano, sono legate a un’iniziativa fotografica dedicata ai fan, ispirata alla cover corale del disco. Il calendario completo, aggiornato con biglietti e scaletta, è nel nostro articolo dedicato: Levante concerti estate 2026, tutte le date e i biglietti.

Scheda dell’album

Dell’amore il fallimento e altri passi di danza ▸ Artista · Levante

· Levante ▸ Etichetta · Warner Records / Warner Music Italy

· Warner Records / Warner Music Italy ▸ Data di uscita · 9 ottobre 2026

· 9 ottobre 2026 ▸ Formati · Standard, Picture Disc

· Standard, Picture Disc ▸ Numero tracce · 15 più uno speciale cameo