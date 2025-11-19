19 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
19 Novembre 2025

Levante svela il manifesto del suo nuovo album: “Dell’Amore il Fallimento”

Il brano racconta di un mondo interiore che crolla e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a pronunciare la parola FALLIMENTO

di Lorenza Ferraro
Levante "Dell'Amore il Fallimento"
Dopo l’annuncio del Dell’Amore – Club Tour 2026, Levante svela il manifesto del suo nuovo progetto: Dell’Amore Il Fallimento, il nuovo singolo in uscita venerdì 21 novembre.

Dell’amore il fallimento… in quanti pezzi siamo rotti? C’è ancora colla per tenerci insieme? Dell’ipocrisia del mondo… quanti di noi si sono sciolti? I nodi stretti non ci fanno bene”.

Scritto interamente da Levante e prodotto da Antonio Filippelli, il brano racconta la visione esterna di un mondo interiore che crolla, nonché l’aspetto pragmatico del raccogliere i pezzi e portarsi altrove, e giudica l’ipocrisia di chi non riesce a pronunciare la parola FALLIMENTO. Perché? Perché si fallisce più spesso di quanto ci si racconti e, quando accade, non succede nulla: ci si rialza e si va avanti.

Era il 17 febbraio del 2025 quando, timidamente, sul suono sintetico della mia Roland ho intonato DELL’AMORE IL FALLIMENTO. Lo stavo raccontando in ogni modo il fallimento dell’amore: come fa a finire, perché finisce, da dove nasce, come si insegna, che ca**o è“, ha raccontato Levante.

Poi, ha aggiunto: “Ho deciso che sarebbe stato il manifesto del disco e che avrebbe dovuto essere la prima traccia della scaletta. Così, boom, senza misteri: DELL’AMORE IL FALLIMENTO”.

LEVANTE, DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026: LE DATE

Dopo la pubblicazione di una particolare Skating Session, realizzata a Torino con un ensemble di musicisti, il 29 aprile 2026 Levante darà il via a un viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani, dove proporrà al suo pubblico un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana, portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, crudo e vero: da Follemente a MaiMai, passando per Niente Da Dire e Dell’Amore Il Fallimento.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Dell’amore – Club Tour 2026, organizzato da Vivo Concerti:

  • Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO
  • Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara
  • Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico
  • Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica
  • Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia
  • Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon
  • Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

