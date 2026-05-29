Levante torna dal vivo nell’estate 2026 con una serie di concerti che continua ad ampliarsi. Dopo i sold out registrati nel Dell’amore – Club Tour 2026, la cantautrice ha annunciato tre nuove date a Orbetello, Santa Margherita Ligure e Carmagnola, portando il calendario estivo a tredici appuntamenti tra festival, arene all’aperto e rassegne musicali in tutta Italia.

Il tour arriva dopo il ritorno al Festival di Sanremo 2026 con Sei tu e accompagna il nuovo percorso artistico legato all’album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, atteso nel corso del 2026.

Dopo i sold out registrati nei club di Roma, Torino, Bologna e Milano, i concerti estivi segneranno una nuova fase del live di Levante, questa volta in spazi aperti e festival.

Levante concerti estate 2026: le date del tour

3 luglio 2026 – CarraraEstate, Piazza Matteotti – Carrara

15 luglio 2026 – Bonsai, Parco delle Caserme Rosse – Bologna

18 luglio 2026 – Multiculturita Summer Festival – Capurso (BA)

26 luglio 2026 – Carditello Festival, Real Sito di Carditello – San Tammaro (CE)

7 agosto 2026 – Emozioni in Musica, Stadio Comunale Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)

8 agosto 2026 – Festival Le Crociere – Orbetello (GR)

18 agosto 2026 – Arena Capo Peloro – Messina

19 agosto 2026 – Etna in Scena, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

21 agosto 2026 – Festival La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

29 agosto 2026 – Anfiteatro Bindi – Santa Margherita Ligure (GE)

30 agosto 2026 – Foro Festival – Carmagnola

7 settembre 2026 – Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

9 settembre 2026 – Parco Musica Milano – Milano

Il nuovo tour estivo di Levante

La tranche estiva del tour arriva a poche settimane dalla conclusione dei concerti nei club. Sul palco Levante porterà una scaletta costruita tra nuovi brani e repertorio, in uno show che durante il tour indoor ha alternato momenti più energici ad altri più essenziali.

Il live ruota attorno ai singoli pubblicati negli ultimi mesi, da MaiMai a Niente da dire, senza lasciare fuori pezzi diventati centrali nel repertorio della cantautrice come Alfonso, Lo stretto necessario e Tikibombom.

Anche per le date estive è confermata la band che ha accompagnato il tour nei club, con Matteo Giai al basso, Lorenza Giusiano ai cori, Dalila Murano alla batteria, Eugenio Odasso alle chitarre e Pietro Spinelli alle tastiere.

Il percorso di Levante tra Sanremo e il nuovo album

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è tornata nel 2026 al Festival di Sanremo con Sei tu. Il brano fa parte del nuovo percorso musicale che comprende anche i singoli Dell’amore il fallimento, Sono blu, MaiMai e Niente da dire.

Negli ultimi mesi la cantautrice ha anticipato l’arrivo del nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, oltre a partecipare al brano Al mio paese insieme a Serena Brancale e Delia.

Il 20 giugno sarà inoltre tra le ambassador del Roma Pride 2026 insieme a Francesca Michielin e Margherita Vicario.

La scaletta del tour estivo 2026

La scaletta ufficiale dei concerti estivi di Levante non è ancora stata comunicata. Durante il Dell’amore – Club Tour 2026, chiuso a maggio nei club italiani, la cantautrice ha portato dal vivo una setlist costruita tra nuovi brani e repertorio.

Nel corso della tranche primaverile hanno trovato spazio canzoni come Sei tu, MaiMai, Niente da dire, Alfonso, Lo stretto necessario e Tikibombom, insieme ai brani del nuovo progetto Dell’amore il fallimento e altri passi di danza.

La scaletta delle date estive potrebbe subire modifiche rispetto ai concerti indoor. L’articolo verrà aggiornato appena saranno disponibili informazioni più precise sui live dell’estate 2026.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti estivi 2026 di Levante sono disponibili nei circuiti abituali di prevendita.

Foto: Sofia Torrisi

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