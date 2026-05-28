28 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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28 Maggio 2026

Elisa sceglie Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera

Elisa annuncia Soundtrack Live ’97-’27 a Campovolo dopo la chiusura del tour nei palasport 2026.

Tour di Oriana Meo
Elisa annuncia il concerto Soundtrack Live ’97-’27 a Campovolo previsto per settembre 2027
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Elisa tornerà a Campovolo l’11 settembre 2027 con Soundtrack Live ’97 – ’27, un concerto evento pensato per celebrare trent’anni di carriera alla RCF Arena di Reggio Emilia.

L’annuncio è arrivato il 28 maggio attraverso i social dell’artista, con un teaser essenziale accompagnato dalla scritta “Soundtrack” e da poche righe dedicate al pubblico: “Stiamo facendo la storia. La nostra storia”. Le prevendite fanclub sono già aperte, mentre la vendita generale dei biglietti partirà domani alle ore 15.

L’annuncio arriva a meno di tre settimane dalla chiusura di Elisa Palasport Live 2026, il tour indoor concluso il 9 maggio a Eboli dopo le tappe nei principali palazzetti italiani.

Elisa concerti 2027: la data di Campovolo

  • 11 settembre 2027 – RCF Arena (Campovolo) – Reggio Emilia

Il nuovo live di Elisa a Campovolo

Il titolo scelto per il concerto, Soundtrack Live ’97 – ’27, richiama direttamente la raccolta Soundtrack ’96-’06 e il percorso iniziato alla fine degli anni Novanta. Il live dovrebbe attraversare le diverse fasi della carriera di Elisa, tra repertorio storico e produzioni più recenti.

Campovolo torna così a ospitare uno degli eventi live più rilevanti annunciati dall’artista dopo il tour nei palasport del 2026.

La scaletta attesa per Soundtrack Live ’97 – ’27

La scaletta ufficiale del concerto non è ancora stata comunicata. È però probabile che il live riprenda parte del repertorio portato nei palasport durante Elisa Palasport Live 2026, chiuso il 9 maggio a Eboli.

Questa la scaletta eseguita il 24 aprile 2026 alla prima data ufficiale del tour, al Palazzo del Turismo di Jesolo:

  • Un filo di seta negli abissi
  • Stay
  • Labyrinth
  • Luce (Tramonti a nord est)
  • O forse sei tu
  • Heaven Out of Hell
  • Dancing
  • Yashal
  • Rock Your Soul
  • Broken
  • Ti vorrei sollevare
  • Amore è
  • FOMO
  • Ogni istante
  • Vivere tutte le vite
  • Zombie
  • Shadow Zone / Bitter Words / Inside a Flower / Your Manifesto / Cure Me / NEON – Le Ali
  • Se piovesse il tuo nome
  • Anche fragile
  • L’anima vola
  • No Hero
  • Rainbow
  • Together
  • Eppure sentire (Un senso di te)
  • Gli ostacoli del cuore
  • A modo tuo

Nel corso delle tappe successive il live ha registrato alcune variazioni, soprattutto nelle date di Milano al Forum di Assago.

Il percorso di Elisa

Elisa è attiva dal 1997, anno dell’album d’esordio Pipes & Flowers. Nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a nord est), uno dei brani più riconoscibili del suo repertorio.

Negli anni ha alternato produzioni in inglese e in italiano, progetti live e collaborazioni, passando da tournée nei club ai palasport fino agli eventi negli stadi e nelle grandi arene outdoor.

Biglietti e prevendite

Le prevendite fanclub per il concerto di Campovolo sono già disponibili. La vendita generale dei biglietti aprirà domani alle ore 15 sui circuiti ufficiali.

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