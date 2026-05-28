Elisa tornerà a Campovolo l’11 settembre 2027 con Soundtrack Live ’97 – ’27, un concerto evento pensato per celebrare trent’anni di carriera alla RCF Arena di Reggio Emilia.
L’annuncio è arrivato il 28 maggio attraverso i social dell’artista, con un teaser essenziale accompagnato dalla scritta “Soundtrack” e da poche righe dedicate al pubblico: “Stiamo facendo la storia. La nostra storia”. Le prevendite fanclub sono già aperte, mentre la vendita generale dei biglietti partirà domani alle ore 15.
L’annuncio arriva a meno di tre settimane dalla chiusura di Elisa Palasport Live 2026, il tour indoor concluso il 9 maggio a Eboli dopo le tappe nei principali palazzetti italiani.
Elisa concerti 2027: la data di Campovolo
- 11 settembre 2027 – RCF Arena (Campovolo) – Reggio Emilia
Il nuovo live di Elisa a Campovolo
Il titolo scelto per il concerto, Soundtrack Live ’97 – ’27, richiama direttamente la raccolta Soundtrack ’96-’06 e il percorso iniziato alla fine degli anni Novanta. Il live dovrebbe attraversare le diverse fasi della carriera di Elisa, tra repertorio storico e produzioni più recenti.
Campovolo torna così a ospitare uno degli eventi live più rilevanti annunciati dall’artista dopo il tour nei palasport del 2026.
La scaletta attesa per Soundtrack Live ’97 – ’27
La scaletta ufficiale del concerto non è ancora stata comunicata. È però probabile che il live riprenda parte del repertorio portato nei palasport durante Elisa Palasport Live 2026, chiuso il 9 maggio a Eboli.
Questa la scaletta eseguita il 24 aprile 2026 alla prima data ufficiale del tour, al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Un filo di seta negli abissi
- Stay
- Labyrinth
- Luce (Tramonti a nord est)
- O forse sei tu
- Heaven Out of Hell
- Dancing
- Yashal
- Rock Your Soul
- Broken
- Ti vorrei sollevare
- Amore è
- FOMO
- Ogni istante
- Vivere tutte le vite
- Zombie
- Shadow Zone / Bitter Words / Inside a Flower / Your Manifesto / Cure Me / NEON – Le Ali
- Se piovesse il tuo nome
- Anche fragile
- L’anima vola
- No Hero
- Rainbow
- Together
- Eppure sentire (Un senso di te)
- Gli ostacoli del cuore
- A modo tuo
Nel corso delle tappe successive il live ha registrato alcune variazioni, soprattutto nelle date di Milano al Forum di Assago.
Il percorso di Elisa
Elisa è attiva dal 1997, anno dell’album d’esordio Pipes & Flowers. Nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a nord est), uno dei brani più riconoscibili del suo repertorio.
Negli anni ha alternato produzioni in inglese e in italiano, progetti live e collaborazioni, passando da tournée nei club ai palasport fino agli eventi negli stadi e nelle grandi arene outdoor.
Biglietti e prevendite
Le prevendite fanclub per il concerto di Campovolo sono già disponibili. La vendita generale dei biglietti aprirà domani alle ore 15 sui circuiti ufficiali.
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