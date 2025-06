Vasco Rossi annuncia il tour 2026: dieci nuove date tra Ferrara, Olbia e Udine

Vasco Rossi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia live. Mentre il tour 2025 continua tra sold out e riconoscimenti, arriva l’annuncio ufficiale: il Vasco Live 2026 prenderà vita il prossimo giugno con dieci concerti in cinque città italiane. In questo articolo trovate tutte le informazioni su date e biglietti dei live 2026 di Vasco, dalla prevendita alle tappe.

I numeri del 2025: oltre 600.000 spettatori

Il 2025 è stato (e ancora è) l’ennesima dimostrazione di quanto Vasco Rossi resti un punto fermo della musica dal vivo. Dai 56.000 di Bibione ai 72.000 di Torino, fino alla doppietta fiorentina da 130.000 presenze, dove ha ricevuto le chiavi della città. E poi Bologna, con 77.000 spettatori nella prima delle due serate previste al Dall’Ara.

Ora mancano ancora Napoli (16 e 17 giugno), Messina e la chiusura allo Stadio Olimpico di Roma (27 e 28 giugno). Una maratona musicale da oltre 600.000 spettatori complessivi. E il meglio, per qualcuno, deve ancora venire.