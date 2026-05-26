26 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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26 Maggio 2026

Irama a San Siro nel 2026: il concerto più grande della sua carriera

L’11 giugno 2026 Irama debutterà allo Stadio San Siro di Milano con il concerto più importante della sua carriera.

Tour di Oriana Meo
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026
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Irama si prepara al concerto più importante della sua carriera. L’11 giugno 2026 il cantautore salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano con un live evento che segna un nuovo passaggio nella sua dimensione dal vivo.

L’annuncio è arrivato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Lentamente. Per l’artista sarà il debutto assoluto nello stadio milanese dopo gli ultimi tour nei palazzetti.

Negli ultimi mesi Irama ha continuato ad alternare brani più introspettivi a singoli dal taglio più radiofonico, come Cabana, pubblicato nella primavera 2026.

Irama concerto San Siro 2026: data del live

  • 11 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano

Il primo concerto di Irama a San Siro

Per Irama il live dell’11 giugno rappresenta il passaggio agli stadi dopo gli ultimi anni costruiti tra palazzetti sold out e grandi festival estivi.

Negli ultimi tour il cantante ha consolidato una dimensione live sempre più forte, con una scaletta capace di alternare i brani più melodici a quelli più legati al pop contemporaneo.

San Siro diventa così un punto di arrivo simbolico per un artista che negli ultimi anni è riuscito a costruire una fanbase molto solida anche fuori dalla dimensione televisiva da cui era partito.

La possibile scaletta del concerto di Irama a San Siro

La scaletta ufficiale del concerto di San Siro non è stata ancora comunicata. In attesa della setlist definitiva, è però possibile immaginare una struttura molto vicina a quella proposta da Irama durante il tour live 2025.

Negli ultimi concerti il cantante ha alternato i brani più melodici ai pezzi più ritmati e radiofonici, costruendo uno show molto centrato sui singoli che hanno segnato il suo percorso negli ultimi anni.

Questa la scaletta proposta durante l’Irama Live 2025, che potrebbe rappresentare una base anche per il concerto di San Siro:

  1. Bazooka
  2. 5 Gocce
  3. Ali
  4. Un giorno in più
  5. Mediterranea
  6. Arrogante
  7. Yo quiero amarte
  8. È la luna
  9. Pampampampampampampampam
  10. Nera
  11. Lentamente
  12. Giulia
  13. Bella e rovinata
  14. La ragazza con il cuore di latta
  15. Dedicato a te
  16. Luna piena
  17. Crepe
  18. Goodbye
  19. Una lacrima
  20. Tu no
  21. Baby
  22. Galassie
  23. Ovunque sarai
  24. La genesi del tuo colore

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta ufficiale del concerto di San Siro.

Biglietti per il concerto di Irama a San Siro

I biglietti per il concerto sono stati messi in vendita online dalle ore 14 del 13 febbraio 2026 e successivamente nei punti vendita autorizzati.

Al momento alcune categorie risultano già non disponibili, tra cui il Prato, il Prato Gold e diversi settori del primo anello.

Restano disponibili alcuni settori del secondo e del terzo anello.

  • II Anello Blu Numerato – € 64
  • II Anello Verde Numerato – € 64
  • III Anello Rosso Numerato – € 51,75
  • III Anello Blu Numerato – € 46
  • III Anello Verde Numerato – € 46

Il percorso live di Irama

Dopo la vittoria ad Amici, Irama ha costruito una carriera capace di consolidarsi soprattutto sul piano live. Negli ultimi anni il cantante ha portato in tour diversi album, passando progressivamente dai club ai palazzetti.

Il concerto di San Siro rappresenta oggi il punto più alto di questa crescita, in un momento in cui il suo nome continua a muoversi anche fuori dalla sola dimensione musicale, tra televisione e grandi eventi.

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