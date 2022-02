Irama: testo e significato di “Yo quiero amarte” sesta traccia dell’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Yo quiero amarte testo e significato.

L’album Il giorno in cui ho smesso di pensare è fuori dal 25 febbraio 2022 e arriva dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Yo quiero amarte è la sesta traccia del disco.

Irama Yo quiero amarte significato

Questa canzone è stata scritta durante una session a Madrid con il chitarrista e compositore di molte hit di C. Tangana, Victor Martinez.

Ancora un amore vissuto intensamente, tra le strade di Madrid come in camera da letto. Il ricordo di un amore e dei tanti luoghi, da Milano alla Francia, che fanno ricordare in mente gli attimi vissuti insieme.

IRAMA YO QUIERO AMARTE TESTO

(di Francesco Monti, Giuseppe Colonnelli, Irama, Luca Faraone, Shablo, Victor Martinez

Prod. Shablo&Faraone)

Tra le coperte una lettera

Che ti ho lasciato e tu

Non trovi un modo per leggerla

Guardo il cielo da qui, marinero a Madrid

Dormo in treno e sto leggero in un completo Armani

Mi guardavi così, ti sfilavi dai jeans

Restavamo tutta notte nel tuo letto

Poi ci perdevamo nei vicoli in strada

Sangria e Marijuana dentro l’aria mentre l’alba va via

Due Whiskey e scopiamo

Mi fissi e veniamo tra i dischi

E restiamo senza niente da dire

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Da Prada a una sfilata soli in Francia

L’amore tra le droghe in quella stanza

La tua bocca era un’arma ed io son quasi morto per usarla

Mi ricordo il mare

Mi ricordo settimane

Mi ricordo quel caviale

Ma ricordo anche la fame

Mi ricordo noi a Milano

Ti ricordi che la odiavo?

Ti ricordi che non mi bastava quello che avevamo?

Ma ora penso ancora a quei vicoli in strada

Sangria e Marijuana dentro l’aria mentre l’alba va via

Due Whiskey e scopiamo

Mi fissi e veniamo tra i dischi

E restiamo senza niente da dire

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Sbatti la porta e va (e va)

Dammi la colpa ma (e ma)

Ma la tua bocca sa (lei sa)

Che non saprà più far l’amore senza me

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte

Yo quiero amarte