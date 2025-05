Irama regala al pubblico dell’Unipol Forum l’inedito “Giulia”

IRAMA testo e significato di Giulia, il brano inedito che il cantautore, a sorpresa, ha presentato per la prima volta live all’Unipol Forum di Assago.

Nella prima di due date sold out al Forum di Milano (la prossima sarà il 23 maggio) in un momento reso particolarmente intimo Irama ha cantato Giulia. L’artista ha scelto di eseguirlo seduto nel parterre, abbattendo idealmente ogni barriera con i suoi fan.

“Questa è una canzone che ho scritto e non è mai uscita, non so nemmeno se la farà mai uscire in realtà… si chiama Giulia“.

Di seguito il testo e il significato del brano.

IRAMA – GIULIA – TESTO e significato

Le tue mani non si scaldano mai

non sai quanti guanti

vorrei entrare dentro i sogni che fai

quando hai le guance rosse

ok, lo so, non lo merito

e non sono un angelo

ok, ma forse non lo sei nemmeno tu

E allora Giulia

non fare finta che certe canzoni non ti piacciono

che non è vero

Giulia, per te fare l’amore è come prendere un ergastolo

e so che non hai mai

mai conosciuto uno più scomodo

ma tu volevi qualche cosa di più, più, più

Giulia, ti hanno insegnato che gli uomini non piangono

io non lo farò, dico davvero

Giulia, non stare nuda che le zanzare ti mangiano

poi rimango solo

ballavi rock’n’roll

Cantavi come (?)

sembravi come Prince prima dei Rolling Stones

Quando ti ho detto che sono ancora geloso

era una scusa per parlare con te

E allora Giulia

non fare finta che certe canzoni non ti piacciono

Che non è vero, Giulia, per te fare l’amore è come prendere un ergastolo

ballavi rock’n’roll

Cantavi come (?)

sembravi come Prince prima dei Rolling Stones

e so che non hai mai

E so che non hai mai

Mai conosciuto uno più scomodo

ma tu volevi qualche cosa di più, di più, di più

IRAMA – GIULIA – IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Giulia è un brano che si inserisce nel solco più emotivo e vulnerabile della produzione di Irama.

È una ballad malinconica e intensa che fotografa un amore pieno di contrasti, dove il bisogno di contatto si scontra con la distanza emotiva, e la vulnerabilità si manifesta tra le righe di una quotidianità ferita.

Irama parla a Giulia come se fosse ancora lì, tra i suoi pensieri. La descrive nei dettagli più teneri e umani (“le tue mani non si scaldano mai”, “le guance rosse”), sottolineando la sua freddezza affettiva ma anche la dolcezza che non riesce a dimenticare.

In attesa di una pubblicazione ufficiale, Giulia resta una delle sorprese più toccanti dell’IRAMA LIVE 2025.