Domenica 17 maggio si è conclusa la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi è già si parla di flop discografico, ma cosa succede ai cantanti, tra radio, classifiche, instore e Spotify, una volta finito Amici 25?

Otto giorni dopo la finale, con alcuni dei dischi degli artisti sugli scaffali e i firmacopie in corso, abbiamo provato a leggere i primi numeri. E i numeri, soprattutto sul fronte streaming, parlano di un’edizione partita male: i pezzi degli allievi non hanno ancora trovato la spinta che da un talent come Amici ci si aspetterebbe.

Non per giudicare i ragazzi sui numeri – cosa che dentro il programma fanno già per dieci mesi prof, giudici, classifiche radio e Spotify – ma per capire dove si colloca questa edizione di Amici 25 nel quadro discografico italiano.

L’ultima artista ad aver tradotto la visibilità del talent in un successo strutturato è Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Da allora è arrivata solo la vittoria a Sanremo Giovani del semifinalista di Amici 24, Nicolò Filippucci, a restituirci un barlume di visibilità discografica.

Il suo, tra l’altro, è un risultato che ribalta un vecchio assunto: oggi il percorso post-talent vale, o non vale, più della posizione raggiunta nella classifica finale.

Otto giorni dopo, con alcuni dei dischi degli artisti sugli scaffali, qualcuno appena arrivato e altri in arrivo, e con i firmacopie in corso, abbiamo provato a capire come parte sul piano discografico questa edizione di Amici che si è appena conclusa.

Un’analisi dei numeri che nasce, non per giudicare i ragazzi sui numeri – cosa che dentro il programma fanno già per dieci mesi prof, giudici, classifiche radio e Spotify – ma per capire dove si colloca questa edizione nel quadro discografico italiano.

L’ultima artista ad aver tradotto la visibilità del talent in un successo strutturato è Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Da allora ci è voluta la vittoria a Sanremo Giovani, quella del semifinalista di Amici 24, Nicolò Filippucci, quest’anno, per restituirci un barlume di visibilità discografica.

Il suo tra l’altro è un risultato interessante che ribalta il vecchio assunto: oggi il percorso post-talent vale (o non vale) più della posizione raggiunta nella classifica finale.

Amici 25, lo streaming flop dell’edizione: 16,79 milioni contro i 34,87 di Amici 24

I numeri Spotify di Amici 25 dicono già da soli che questa è un’edizione difficile. A fronte di 32 inediti pubblicati durante e dopo il programma, gli stream totali si fermano a 16,79 milioni, contro i 34,87 milioni generati da Amici 24 nello stesso periodo. Anche il numero di brani oltre il milione di ascolti crolla da 15 a soli 4. Un dato che certifica un flop streaming netto rispetto alle ultime edizioni.

Su All Music Italia abbiamo seguito la dinamica fin dal debutto: ne avevamo parlato in Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200 e nella seconda tornata di inediti, sempre fuori dalla Top 200.

Amici 25, le uscite discografiche

Per la prima volta nella storia del programma, agli eliminati è stata data la possibilità di pubblicare il proprio progetto discografico prima dei finalisti. È una regola nuova che ha riequilibrato il calendario, evitando che le settimane più calde di promozione restassero monopolizzate dai soli artisti arrivati in fondo.

Queste sono le uscite, in ordine di pubblicazione.

Restano senza un disco annunciato Michele Ballo, Valentina Pesaresi e Opi. Per Elena D’Elia e Riccardo Stimolo, al 25 maggio, non sono ancora stati comunicati gli appuntamenti instore.

La mappa degli instore di Amici 25: chi gira di più

Gli instore restano lo strumento più diretto per spingere il fisico nelle prime settimane di un’uscita.

Negli ultimi anni, però, è emerso sempre di più un fenomeno che non fa ben sperare: il pubblico che si presenta al centro commerciale o al negozio di dischi tende a scambiare il disco con il selfie più che a diventare un fan fidelizzato pronto a comprare biglietti per i live.

La quantità di date prenotate dalla label resta comunque un indicatore immediato dell’investimento promozionale sull’artista. In lime l’artista con il calendario più ampio dell’edizione.

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Artista Brano top dal talent Stream Brano inedito top Stream Valentina Pesaresi Meglio 1.488.795 nessun disco pubblicato Cate Lumina RoseRovi 1.132.073 Paraíso (feat. PRACI) 146.186 Plasma Perdere Te 1.129.579 Colore 37.033 Riccardo Stimolo Prima di Adesso 1.124.632 nessun disco pubblicato Lorenzo Salvetti Stupida Vita 992.827 Via Santini 31.635 Angie Poco Poco 899.288 Controcorrente 16.912 Opi Fahrenheit 876.475 nessun disco pubblicato Gard Inferno 831.305 Lacrime Di Fango 95.965 Michele Ballo Leggerezza d’amore 793.975 nessun disco pubblicato Elena D’Elia Lolita 365.424 nessun disco pubblicato

Da notare come due cose: come l’inedito di Valentina Pesaresi rimanga ad oggi ancora il più forte nei numeri e come l’ultimo brano di Elena D’Elia, A parte me, sia fortemente programmato su Rtl 102.5 e Radio Zeta oltre che utilizzato anche in programmi come Uomini e donne e abbiamo già superato i 300.000 stream su Spotify.

Amici 25 e le classifiche FIMI: chi è entrato, chi no

E le prime classifiche FIMI, instore compresi, come stanno andando? Male, decisamente male.

Sul fronte delle classifiche ufficiali FIMI il bilancio, a una settimana dalle uscite, è severo. Catalina di Cate Lumina non è entrato nella classifica album, ma ha debuttato alla ventesima posizione della classifica del formato fisico, sostenuto dagli instore. Perdigiorno di Plasma non è entrato in nessuna classifica, né album né fisico.

I dati sulle uscite del 22 maggio (Angie, Gard, Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia, Riccardo Stimolo) li conosceremo invece con la classifica FIMI di venerdì 29 maggio, prima rilevazione utile per misurare il debutto.

Vedremo nelle prossime settimane se questo flop dello streaming di Amici 25 si confermerà anche sul fronte delle classifiche, o se gli instore riusciranno a ribaltare i numeri di un’edizione che parte già in ritardo.

E le radio? Domani analizzeremo anche cosa si muove nell’airplay radio tramite dati EarOne e capiremo se le radio, così entusiaste durante le comparse ad Amici 25, lo sono anche a telecamere spente.