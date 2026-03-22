22 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
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22 Marzo 2026

Serale Amici 2026, le pagelle della prima puntata: Valentina delude, Elena brilla

I nostri voti a tutti i cantanti in gara e alla nuova giuria nella puntata di debutto andata in onda sabato 21 marzo su Canale 5.

Amici di Lorenza Ferraro
Le pagelle dei cantanti della prima puntata del Serale di Amici 2026 del 21 marzo
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Con la prima puntata del Serale di Amici 2026 si è aperta una finestra sulla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Sabato 21 marzo, su Canale 5, i dieci cantanti e i sette ballerini che hanno conquistato la tanto ambita maglia d’oro si sono così esibiti davanti a quattro giudici d’eccezione: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Tra inediti, cover e duetti, la tensione del debutto si è fatta sentire per molti, mentre altri hanno dimostrato di avere già la stoffa per dominare il palco.

Clicca in basso su “continua” per leggere le nostre pagelle della prima puntata del Serale di Amici 2026.

Continua

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