Serale Amici 2026, le pagelle della prima puntata: Valentina delude, Elena brilla

Con la prima puntata del Serale di Amici 2026 si è aperta una finestra sulla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Sabato 21 marzo, su Canale 5, i dieci cantanti e i sette ballerini che hanno conquistato la tanto ambita maglia d’oro si sono così esibiti davanti a quattro giudici d’eccezione: Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Tra inediti, cover e duetti, la tensione del debutto si è fatta sentire per molti, mentre altri hanno dimostrato di avere già la stoffa per dominare il palco.

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