Sanremo Giovani 2026 cambia meccanismo rispetto agli ultimi anni: un solo vincitore entrerà direttamente tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027, senza più una categoria Nuove Proposte a sé stante. Questa la decisione del direttore artistico Stefano De Martino, ufficializzata dalla Rai il 5 agosto 2026.

Il regolamento ufficiale sarà online dal 7 agosto, le iscrizioni si aprono il 17. La finale è fissata per il 18 dicembre al Casinò di Sanremo, in prima serata su Rai 1.

Sanremo Giovani 2026: come funziona la selezione

Il percorso somma due strade separate, ciascuna con la propria procedura di selezione. A Sanremo Giovani le candidature arrivano tramite un form compilato dalle etichette discografiche, valutate dalla Commissione Musicale. Area Sanremo lavora con un meccanismo diverso: iscrizione diretta, aperta anche a chi non ha una casa discografica, e audizioni dal vivo dei partecipanti.

Le due strade convergono a quota 30, quindici nomi ciascuna, prima di un’unica fase comune di audizioni dal vivo a Sanremo, in due weekend, alla presenza di De Martino.

Da quei 30 nomi le audizioni portano a sei artisti, tre per ciascuna delle due strade, che arrivano alla finalissima. Prima del verdetto, ognuno si esibisce in una propria puntata di un programma di prima serata su Rai 1, probabilmente Affari Tuoi, anche se al momento non c’è conferma ufficiale: sei puntate, una per artista, non un’unica serata con tutti e sei insieme. È l’unica vetrina televisiva prevista per loro prima del 18 dicembre, quando si confrontano in diretta nella prima serata di Rai 1 e viene scelto il vincitore che entra tra i Big del Festival di Sanremo 2027.

Fase Cosa succede Selezione Sanremo Giovani Candidature via form delle etichette discografiche, valutate dalla Commissione Musicale: ne escono 15 Selezione Area Sanremo Iscrizione diretta e audizioni dal vivo dei partecipanti: ne escono 15 Audizioni a Sanremo Due weekend di audizioni dal vivo condotte da Stefano De Martino I sei finalisti Ognuno dei sei si esibisce in una propria puntata di un programma di prima serata su Rai 1, in attesa di conferma Finale, 18 dicembre Al Casinò di Sanremo, in prima serata Rai 1: un solo vincitore entra tra i Campioni di Sanremo 2027

Cosa cambia rispetto agli ultimi anni

Le ultime Nuove Proposte a gareggiare sul palco dell’Ariston, a febbraio 2026, sono state quattro: Nicolò Filippucci e Angelica Bove, arrivati dalle sfide televisive di Sanremo Giovani nella terza serata trasmessa da Rai 1, e Mazzariello e il trio Blind, El Ma & Soniko, passati dalle audizioni dal vivo di Area Sanremo.

Sanremo Giovani 2026 non prevede più niente di tutto questo. La formula senza una categoria a sé, con il passaggio diretto tra i Campioni, non è una novità: l’aveva introdotta Claudio Baglioni nel 2019, e Amadeus l’aveva ripresa dal 2022 al 2024, portando ai Big fino a sei giovani in un solo anno.

La differenza del 2027 è nel numero. Non più tre, sei o quattro come nell’ultima gara a categoria di Conti: un solo artista arriverà all’Ariston.

Il ridimensionamento non nasce oggi. Lo abbiamo ricostruito nel dettaglio, dai sedici posti dell’era Baudo ai quattro del 2025: la storia della gara giovani e perché le Nuove Proposte perdono spazio.

Il regolamento ufficiale

Al momento è confermata solo la tempistica: il testo integrale del regolamento sarà pubblicato il 7 agosto 2026, mentre la piattaforma per le iscrizioni apre il 17 agosto. Aggiorniamo questa pagina appena il regolamento è online, con i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione.

Il ruolo di Area Sanremo

Area Sanremo, il concorso nato nel 1997, fornisce 15 dei 30 candidati che arrivano alle audizioni dal vivo con De Martino: la metà esatta del bacino da cui uscirà il vincitore. Sulla sua storia, dalle origini ai cambi di nome fino alle polemiche più recenti, abbiamo già scritto un approfondimento dedicato; un pillar più ampio sulla sua storia completa è in lavorazione.