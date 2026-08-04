di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:

Sanremo 2020: vinse Diodato, il Festival che tutti ricordano per il caso Bugo Morgan

Dieci canzoni certificate su ventiquattro Big. Tra le più vendute quella di una delle Nuove Proposte.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Diodato con il premio di Sanremo 2020 e Leo Gassmann con quello delle Nuove Proposte, in due cornici dorate
Condividi su:

Il settantesimo Festival di Sanremo si chiuse l’8 febbraio 2020 con la vittoria di Diodato e Fai rumore. Cinque serate al Teatro Ariston, dal 4 all’8 febbraio, con Amadeus al primo dei suoi cinque anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Fiorello e da nove co-conduttrici diverse. Fra le Nuove Proposte vinse Leo Gassmann con Vai bene così.

Pochi giorni dopo, ai nostri microfoni, Diodato salutò dando appuntamento a Rotterdam, dove si sarebbe tenuto l’Eurovision. Cinque settimane più tardi l’edizione veniva cancellata a causa della pandemia.

Sanremo 2020: la classifica finale dei Campioni

Ventiquattro artisti in gara fra i Campioni, ma in classifica ne compaiono ventitré: Bugo e Morgan furono squalificati durante la quarta serata.

# Artista Canzone
Diodato Fai rumore
Francesco Gabbani Viceversa
Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr
Le Vibrazioni Dov’è
Piero Pelù Gigante
Tosca Ho amato tutto
Elodie Andromeda
Achille Lauro Me ne frego
Irene Grandi Finalmente io
10º Rancore Eden
11º Raphael Gualazzi Carioca
12º Levante Tikibombom
13º Anastasio Rosso di rabbia
14º Alberto Urso Il sole ad est
15º Marco Masini Il confronto
16º Paolo Jannacci Voglio parlarti adesso
17º Rita Pavone Niente (Resilienza 74)
18º Michele Zarrillo Nell’estasi o nel fango
19º Enrico Nigiotti Baciami adesso
20º Giordana Angi Come mia madre
21º Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare)
22º Junior Cally No grazie
23º Riki Lo sappiamo entrambi
Squalificati Bugo e Morgan Sincero

Le Nuove Proposte di Sanremo 2020

Otto artisti in gara. La classifica completa non fu diffusa oltre i primi due posti: gli altri sei restano divisi fra chi arrivò in finale e chi venne eliminato nelle sfide, senza un ordine ufficiale.

# Artista Canzone
Leo Gassmann Vai bene così
Tecla 8 marzo
Finalista Fasma Per sentirmi vivo
Finalista Marco Sentieri Billy Blu
Eliminato Gabriella Martinelli e Lula Il gigante d’acciaio
Eliminato Matteo Faustini Nel bene e nel male
Eliminato Eugenio in Via Di Gioia Tsunami
Eliminato Fadi Due noi

I premi di Sanremo 2020

  • Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni: Fai rumore di Diodato
  • Premio della Critica “Mia Martini”, Nuove Proposte: Tsunami degli Eugenio in Via Di Gioia

Diodato è uno dei pochi ad aver preso nella stessa edizione la vittoria e il premio della sala stampa, che quasi sempre premia chi il Festival non lo vince.

Cosa è successo dopo: le certificazioni di Sanremo 2020

Diodato ha vinto il Festival e ha chiuso con tre dischi di platino. I Pinguini Tattici Nucleari, terzi all’Ariston, con Ringo Starr sono arrivati a quattro, e la canzone più certificata dell’edizione dopo la loro non gareggiava fra i Campioni. Le soglie di quegli anni le abbiamo spiegate nel pillar su quante copie servono per l’oro e il platino: nel biennio 2020-2021 servivano 70.000 unità per un platino, contro le 200.000 di oggi.

Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione
Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr 4 volte platino
Diodato Fai rumore 3 volte platino
Francesco Gabbani Viceversa 3 volte platino
Fasma Per sentirmi vivo Finalista, Nuove Proposte 2 volte platino
Achille Lauro Me ne frego 2 volte platino
Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare) 21º 2 volte platino
Elodie Andromeda Platino
Levante Tikibombom 12º Platino
Enrico Nigiotti Baciami adesso 19º Oro
Le Vibrazioni Dov’è Oro
Piero Pelù Gigante Oro

Fra i Campioni le canzoni certificate sono dieci su ventiquattro, il 41,7%, per circa 1.590.000 unità complessive. A queste si aggiunge una Nuova Proposta: Fasma, che con due dischi di platino ha venduto più di sedici dei ventiquattro Big e più di Vai bene così, la canzone che quella categoria l’aveva vinta. Il confronto edizione per edizione è nel nostro pillar su copie vendute e certificazioni del Festival.

Una percentuale di certificazioni identica a quella del 2019, ma il valore assoluto è mezzo milione di unità più alto. Il salto vero arriva l’anno dopo, con il 61,5% del 2021.

Il ritiro di Bugo e la squalifica che nessuno aveva previsto

Nella quarta serata, quella delle cover, Bugo e Morgan dovevano cantare Canzone per te di Sergio Endrigo. Morgan cambiò il testo in diretta rivolgendolo contro Bugo, che lasciò il palco. Morgan restò solo davanti all’orchestra, Amadeus tornò a microfono aperto con una frase diventata proverbiale, e il duo fu escluso dalla gara per abbandono.

Quella cover l’aveva scelta Bugo, e ce l’aveva spiegata pochi giorni prima davanti alla nostra telecamera, parlando di dolcezza.

Le altre storie di quell’edizione:

  • Nove co-conduttrici diverse nelle cinque serate, da Diletta Leotta a Rula Jebreal, da Sabrina Salerno a Georgina Rodríguez.
  • La presenza di Junior Cally in gara aprì una polemica politica sui testi delle sue canzoni precedenti che durò settimane e arrivò in Parlamento.
  • I rumors dell’epoca raccontano che prima di Amadeus si fosse pensato ad Alessandro Cattelan, che nella scelta sia stata determinante Rai Pubblicità e che Amadeus venne avvisato ad agosto, mentre era in barca in vacanza con la famiglia.
  • Con una media di 10.114.000 spettatori e il 54,78% di share fu, per share, l’edizione più vista dal 1999. Un primato che è durato due anni: dal 2022 in poi è stato superato quattro volte, fino al 66,7% del 2025. Tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti.

Cosa ci dissero gli artisti di Sanremo 2020, da Diodato a Bugo

Diodato venne ai nostri microfoni subito dopo la vittoria. Raccontò la tensione dell’ultima sera, quando la classifica provvisoria lo dava già primo: “partivo dal primo posto l’ultima serata, quindi si poteva fare solo peggio o confermare”. E chiuse l’intervista guardando avanti: “l’appuntamento è a Rotterdam”, la città che avrebbe ospitato l’Eurovision Song Contest. Cinque settimane dopo l’Italia chiudeva e l’edizione 2020 dell’Eurovision veniva cancellata, la prima volta in sessantaquattro anni. Fai rumore diventò la canzone di quella primavera senza aver mai fatto la gara per cui era stata scelta.

Bugo lo intervistammo prima, all’inizio del Festival. Parlò di Morgan come di una scelta sua: “conosco Morgan da tanti anni, l’ho chiamato, mi è piaciuto ed eccoci qua”. E spiegò perché avevano scelto Endrigo proprio in un anno di polemiche sui testi: “quei testi di Sergio Endrigo riportano una dolcezza, una tenerezza”. Tre giorni dopo Morgan ne cambiò il testo in diretta e Bugo lasciò il palco.

Leo Gassmann, che le Nuove Proposte le avrebbe vinte, ci disse: “il sentimento di vendetta è proprio quello che combatto”, e “a me la competizione non mi piace”. Sull’ascoltare per la prima volta la propria canzone suonata dall’orchestra: “sessantaquattro elementi che suonano un brano che hai scritto tu”.

Le videointerviste di All Music Italia a Sanremo 2020

L’anno prima aveva vinto Mahmood, l’anno dopo i Måneskin, davanti a un Ariston chiuso al pubblico per la pandemia.

Tutto su Sanremo 2019: classifica, canzoni e vincitore

Tutto su Sanremo 2021: classifica, canzoni e vincitore

Tutte le edizioni, dalla prima a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo.

Sanremo 2020: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2020?

Ha vinto Diodato con Fai rumore, davanti a Francesco Gabbani con Viceversa e ai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Diodato vinse anche il Premio della Critica “Mia Martini”.

Chi presentava Sanremo 2020?

Amadeus, al primo dei suoi cinque Festival da conduttore e direttore artistico, affiancato da Fiorello e da nove co-conduttrici diverse nelle cinque serate.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2020?

In gara c’erano trentadue canzoni: ventiquattro fra i Campioni e otto fra le Nuove Proposte. L’elenco completo, con artisti e titoli, è nelle due tabelle in cima a questa pagina.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2020?

Leo Gassmann con Vai bene così, davanti a Tecla. Il Premio della Critica di categoria andò invece agli Eugenio in Via Di Gioia con Tsunami.

Perché Bugo e Morgan furono squalificati a Sanremo 2020?

Nella serata delle cover Morgan cambiò il testo di Canzone per te rivolgendolo contro Bugo, che lasciò il palco. Il duo venne escluso dalla gara per abbandono.

Leggi anche

All Music Italia

Leggi anche

Mahmood con il leone di Sanremo 2019 e Ultimo nei quadri dorati della copertina di All Music Italia

Sanremo 2019: vinse Mahmood, ma il televoto aveva scelto Ultimo
Jalisse vincitori del Festival di Sanremo 1997 con Fiumi di parole

Sanremo 1997, vincono i Jalisse: classifica completa, premi e curiosità
Sanremo 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro e Ultimo, la copertina di All Music Italia

Sanremo 2018: vinsero Meta e Moro, ma il Festival se lo portò a casa Ultimo
Il logo del progetto Italia 2027 con la penisola vista dallo spazio

Da Sanremo all'Europa: nasce Italia 2027, il progetto di Rai e Farnesina
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Stefano De Martino, confermato alla conduzione del Festival di Sanremo 2027 e 2028. Cancellazione Nuove proposte

Sanremo 2027 verso la cancellazione delle Nuove Proposte: cosa cambierebbe per i giovani
Illustrazione celebrativa di Peppino di Capri con i Faraglioni di Capri, i Beatles e il 45 giri di Champagne

Morto Peppino di Capri: l'uomo che unì la canzone napoletana al rock ci lascia a 86 anni
Logo Sanremo utilizzato come immagine dell'approfondimento dedicato al Festival di Sanremo 2027 e alle novità finora emerse.

Festival di Sanremo 2027: le date, De Martino e tutto il percorso verso l'Ariston

Articoli più letti

Riccardo Cocciante vincitore del Festival di Sanremo 1991 con Se stiamo insieme 1

Sanremo 1991: vinse Cocciante, ma la canzone che tutti ricordano non salì sul podio
Mariella Nava e Renato Zero con le cuffie in studio di registrazione, in una foto in bianco e nero 2

Spalle al muro, la canzone che Renato Zero portò a Sanremo pretendendo in gara anche la sua autrice
Damiano David, le certificazioni di Funny Little Fears tra Italia e mondo 3

Damiano David conquista il primo disco di platino da solista in Italia
Valerio Scanu in una foto promozionale, camicia a righe e sguardo in camera su fondo grigio 4

Valerio Scanu e la puntata de Le Iene mai andata in onda: "Sono nelle blacklist di Mediaset"
BLANCO in concerto a Marostica durante la data zero del Tour Estate 2026 5

BLANCO Tour Estate 2026: la scaletta aggiornata e tutte le date dei concerti
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 6

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Il logo dei BYD Music Awards con la sigla BMA e la stella dorata del ventennale, ventesima edizione del 2026 7

I Music Awards compiono vent'anni e cambiano nome: arrivano i BYD Music Awards
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 9

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 10

Fulminacci chiude l'estate a Sesto Fiorentino: le date che restano e la scaletta del tour

Cerca su A.M.I.