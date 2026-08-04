Il settantesimo Festival di Sanremo si chiuse l’8 febbraio 2020 con la vittoria di Diodato e Fai rumore. Cinque serate al Teatro Ariston, dal 4 all’8 febbraio, con Amadeus al primo dei suoi cinque anni da conduttore e direttore artistico, affiancato da Fiorello e da nove co-conduttrici diverse. Fra le Nuove Proposte vinse Leo Gassmann con Vai bene così.

Pochi giorni dopo, ai nostri microfoni, Diodato salutò dando appuntamento a Rotterdam, dove si sarebbe tenuto l’Eurovision. Cinque settimane più tardi l’edizione veniva cancellata a causa della pandemia.

Sanremo 2020: la classifica finale dei Campioni

Ventiquattro artisti in gara fra i Campioni, ma in classifica ne compaiono ventitré: Bugo e Morgan furono squalificati durante la quarta serata.

# Artista Canzone 1º Diodato Fai rumore 2º Francesco Gabbani Viceversa 3º Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr 4º Le Vibrazioni Dov’è 5º Piero Pelù Gigante 6º Tosca Ho amato tutto 7º Elodie Andromeda 8º Achille Lauro Me ne frego 9º Irene Grandi Finalmente io 10º Rancore Eden 11º Raphael Gualazzi Carioca 12º Levante Tikibombom 13º Anastasio Rosso di rabbia 14º Alberto Urso Il sole ad est 15º Marco Masini Il confronto 16º Paolo Jannacci Voglio parlarti adesso 17º Rita Pavone Niente (Resilienza 74) 18º Michele Zarrillo Nell’estasi o nel fango 19º Enrico Nigiotti Baciami adesso 20º Giordana Angi Come mia madre 21º Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare) 22º Junior Cally No grazie 23º Riki Lo sappiamo entrambi Squalificati Bugo e Morgan Sincero

Le Nuove Proposte di Sanremo 2020

Otto artisti in gara. La classifica completa non fu diffusa oltre i primi due posti: gli altri sei restano divisi fra chi arrivò in finale e chi venne eliminato nelle sfide, senza un ordine ufficiale.

# Artista Canzone 1º Leo Gassmann Vai bene così 2º Tecla 8 marzo Finalista Fasma Per sentirmi vivo Finalista Marco Sentieri Billy Blu Eliminato Gabriella Martinelli e Lula Il gigante d’acciaio Eliminato Matteo Faustini Nel bene e nel male Eliminato Eugenio in Via Di Gioia Tsunami Eliminato Fadi Due noi

I premi di Sanremo 2020

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Fai rumore di Diodato

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Nuove Proposte: Tsunami degli Eugenio in Via Di Gioia

Diodato è uno dei pochi ad aver preso nella stessa edizione la vittoria e il premio della sala stampa, che quasi sempre premia chi il Festival non lo vince.

Cosa è successo dopo: le certificazioni di Sanremo 2020

Diodato ha vinto il Festival e ha chiuso con tre dischi di platino. I Pinguini Tattici Nucleari, terzi all’Ariston, con Ringo Starr sono arrivati a quattro, e la canzone più certificata dell’edizione dopo la loro non gareggiava fra i Campioni. Le soglie di quegli anni le abbiamo spiegate nel pillar su quante copie servono per l’oro e il platino: nel biennio 2020-2021 servivano 70.000 unità per un platino, contro le 200.000 di oggi.

Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Pinguini Tattici Nucleari Ringo Starr 3º 4 volte platino Diodato Fai rumore 1º 3 volte platino Francesco Gabbani Viceversa 2º 3 volte platino Fasma Per sentirmi vivo Finalista, Nuove Proposte 2 volte platino Achille Lauro Me ne frego 8º 2 volte platino Elettra Lamborghini Musica (e il resto scompare) 21º 2 volte platino Elodie Andromeda 7º Platino Levante Tikibombom 12º Platino Enrico Nigiotti Baciami adesso 19º Oro Le Vibrazioni Dov’è 4º Oro Piero Pelù Gigante 5º Oro

Fra i Campioni le canzoni certificate sono dieci su ventiquattro, il 41,7%, per circa 1.590.000 unità complessive. A queste si aggiunge una Nuova Proposta: Fasma, che con due dischi di platino ha venduto più di sedici dei ventiquattro Big e più di Vai bene così, la canzone che quella categoria l’aveva vinta. Il confronto edizione per edizione è nel nostro pillar su copie vendute e certificazioni del Festival.

Una percentuale di certificazioni identica a quella del 2019, ma il valore assoluto è mezzo milione di unità più alto. Il salto vero arriva l’anno dopo, con il 61,5% del 2021.

Il ritiro di Bugo e la squalifica che nessuno aveva previsto

Nella quarta serata, quella delle cover, Bugo e Morgan dovevano cantare Canzone per te di Sergio Endrigo. Morgan cambiò il testo in diretta rivolgendolo contro Bugo, che lasciò il palco. Morgan restò solo davanti all’orchestra, Amadeus tornò a microfono aperto con una frase diventata proverbiale, e il duo fu escluso dalla gara per abbandono.

Quella cover l’aveva scelta Bugo, e ce l’aveva spiegata pochi giorni prima davanti alla nostra telecamera, parlando di dolcezza.

Le altre storie di quell’edizione:

Nove co-conduttrici diverse nelle cinque serate, da Diletta Leotta a Rula Jebreal, da Sabrina Salerno a Georgina Rodríguez.

La presenza di Junior Cally in gara aprì una polemica politica sui testi delle sue canzoni precedenti che durò settimane e arrivò in Parlamento.

in gara aprì una polemica politica sui testi delle sue canzoni precedenti che durò settimane e arrivò in Parlamento. I rumors dell’epoca raccontano che prima di Amadeus si fosse pensato ad Alessandro Cattelan , che nella scelta sia stata determinante Rai Pubblicità e che Amadeus venne avvisato ad agosto, mentre era in barca in vacanza con la famiglia.

, che nella scelta sia stata determinante Rai Pubblicità e che Amadeus venne avvisato ad agosto, mentre era in barca in vacanza con la famiglia. Con una media di 10.114.000 spettatori e il 54,78% di share fu, per share, l’edizione più vista dal 1999. Un primato che è durato due anni: dal 2022 in poi è stato superato quattro volte, fino al 66,7% del 2025. Tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti.

Cosa ci dissero gli artisti di Sanremo 2020, da Diodato a Bugo

Diodato venne ai nostri microfoni subito dopo la vittoria. Raccontò la tensione dell’ultima sera, quando la classifica provvisoria lo dava già primo: “partivo dal primo posto l’ultima serata, quindi si poteva fare solo peggio o confermare”. E chiuse l’intervista guardando avanti: “l’appuntamento è a Rotterdam”, la città che avrebbe ospitato l’Eurovision Song Contest. Cinque settimane dopo l’Italia chiudeva e l’edizione 2020 dell’Eurovision veniva cancellata, la prima volta in sessantaquattro anni. Fai rumore diventò la canzone di quella primavera senza aver mai fatto la gara per cui era stata scelta.

Bugo lo intervistammo prima, all’inizio del Festival. Parlò di Morgan come di una scelta sua: “conosco Morgan da tanti anni, l’ho chiamato, mi è piaciuto ed eccoci qua”. E spiegò perché avevano scelto Endrigo proprio in un anno di polemiche sui testi: “quei testi di Sergio Endrigo riportano una dolcezza, una tenerezza”. Tre giorni dopo Morgan ne cambiò il testo in diretta e Bugo lasciò il palco.

Leo Gassmann, che le Nuove Proposte le avrebbe vinte, ci disse: “il sentimento di vendetta è proprio quello che combatto”, e “a me la competizione non mi piace”. Sull’ascoltare per la prima volta la propria canzone suonata dall’orchestra: “sessantaquattro elementi che suonano un brano che hai scritto tu”.

Le altre edizioni del Festival

L’anno prima aveva vinto Mahmood, l’anno dopo i Måneskin, davanti a un Ariston chiuso al pubblico per la pandemia.

Tutto su Sanremo 2019: classifica, canzoni e vincitore

Tutto su Sanremo 2021: classifica, canzoni e vincitore

Tutte le edizioni, dalla prima a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo.

Sanremo 2020: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2020?

Ha vinto Diodato con Fai rumore, davanti a Francesco Gabbani con Viceversa e ai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Diodato vinse anche il Premio della Critica “Mia Martini”.

Chi presentava Sanremo 2020?

Amadeus, al primo dei suoi cinque Festival da conduttore e direttore artistico, affiancato da Fiorello e da nove co-conduttrici diverse nelle cinque serate.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2020?

In gara c’erano trentadue canzoni: ventiquattro fra i Campioni e otto fra le Nuove Proposte. L’elenco completo, con artisti e titoli, è nelle due tabelle in cima a questa pagina.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2020?

Leo Gassmann con Vai bene così, davanti a Tecla. Il Premio della Critica di categoria andò invece agli Eugenio in Via Di Gioia con Tsunami.

Perché Bugo e Morgan furono squalificati a Sanremo 2020?

Nella serata delle cover Morgan cambiò il testo di Canzone per te rivolgendolo contro Bugo, che lasciò il palco. Il duo venne escluso dalla gara per abbandono.