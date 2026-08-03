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I Music Awards compiono vent’anni e cambiano nome: arrivano i BYD Music Awards

Il 18 e 19 settembre in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada: entrambe le serate sono sold out.

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Il logo dei BYD Music Awards con la sigla BMA e la stella dorata del ventennale, ventesima edizione del 2026
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I Music Awards cambiano nome. L’edizione 2026, in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre all’Arena di Verona, si chiama BYD Music Awards: il naming partner passa al gruppo cinese dell’automotive elettrico, che sostituisce TIM nel titolo della manifestazione.

Le due serate vanno in onda in diretta su Rai 1 in prima serata, con inizio alle 20:30. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in coppia dal 2012.

BYD Music Awards 2026: le date all’Arena di Verona

Entrambe le serate sono esaurite da mesi. Le prevendite erano partite il 4 novembre 2025 su TicketOne.

Data Città Biglietti
Venerdì 18 settembre 2026
ore 20:30		 Verona
Arena di Verona		 Sold out
Sabato 19 settembre 2026
ore 20:30		 Verona
Arena di Verona		 Sold out

Dati verificati su TicketOne il 3 agosto 2026. Per entrambe le date la disponibilità risulta esaurita.

Da TIM a BYD: cosa cambia con il nuovo naming partner

BYD, acronimo di Build Your Dreams, affianca la manifestazione per la ventesima edizione dando il proprio nome alla kermesse. L’azienda accompagnerà le due serate con una flotta dedicata al trasporto degli ospiti.

Il cambio riguarda solo il titolo: struttura, criteri di premiazione e produzione restano invariati. Lo show è prodotto da FriendsTv per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. Le radio ufficiali sono Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana.

Come funzionano i premi dei Music Awards

La manifestazione non prevede giurie né televoto. I riconoscimenti vengono assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ per la parte discografica e dei dati SIAE per i concerti.

Ogni edizione premia gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino, i singoli Platino e Multiplatino e i tour che hanno superato le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate. A questi si aggiungono alcuni Premi Speciali, gli unici assegnati fuori dai numeri.

Il meccanismo è cambiato con il mercato: la prima edizione, nel 2007, premiava soltanto le vendite dei dischi. I premi per i singoli sono arrivati con l’affermarsi del digitale, quelli per i live in un secondo momento.

Vent’anni di Music Awards in numeri

Dal 2007 a oggi la manifestazione ha portato sul palco oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi. Quella del 2026 è la ventesima edizione e la sedicesima ospitata dall’Arena di Verona.

L’edizione più anomala resta quella del 2020, quando in piena pandemia la cerimonia venne trasformata in un evento benefico a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Per Carlo Conti e Vanessa Incontrada il 2026 segna quindici anni di conduzione condivisa: la coppia guida lo show dal 2012.

Domande frequenti sui BYD Music Awards 2026

Quando vanno in onda i BYD Music Awards 2026?

Venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026, in diretta su Rai 1 in prima serata. Lo show all’Arena di Verona inizia alle 20:30.

Chi conduce i Music Awards 2026?

Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alla loro quindicesima edizione insieme.

Ci sono ancora biglietti per i Music Awards 2026?

No. Entrambe le serate risultano esaurite su TicketOne da mesi.

Perché si chiamano BYD Music Awards?

Perché BYD è il nuovo naming partner della manifestazione per la ventesima edizione, al posto di TIM.

Come vengono assegnati i premi?

Sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ per dischi e singoli e dei dati SIAE sulle presenze ai concerti. Non ci sono giurie né votazioni del pubblico.

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