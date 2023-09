Tim Music Awards 2023: svelate la data di messa in onda dei premi della musica italiana

Tim Music Awards 2023 scaletta come ogni anno ricca di stelle della musica italiana.

Tornano a settembre i Music Awards, quest’anno confermati con lo sponsor Tim e quindi ufficialmente Tim Music Awards, ovvero i premi ufficiali della musica italiana che vengono assegnati ogni anno a dischi certificati platino e oro e ai singoli multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023 su dati FIMI/GfK.

Per la 17esima edizione dei premi della musica italiana a condurre sarà ancora una volta la coppia rodatissima formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Si tratta infatti della 13esima edizione consecutiva, di cui una su Italia 1, guidata da Vanessa e della 12esima con Carlo.

Anche quest’anno le serate in diretta dall’Arena di Verona saranno due e andranno in onda su Rai 1 in prima serata. I TIM Music Awards sono prodotti da FriendsTv per Rai.

