Music Awards 2023: confermato l’evento a Verona, ecco le date e come acquistare i biglietti

Era già stato confermato, ma ora abbiamo maggiori dettagli sui prossimi Music Awards, uno degli eventi musicali più importanti e attesi del panorama musicale nazionale, che per il prossimo anno celebreranno la loro 17° edizione accogliendo sul palco la crème de la crème degli artisti italiani (e qualche artista internazionale) più amati dal pubblico.

Ai Music Awards (che lo scorso anno hanno avuto come sponsor Seat) le grandi stelle della musica italiana vengono premiati secondo le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e riceveranno i premi live certificati da SIAE per i loro tour in giro per l’Italia.

Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2023 delle premiazioni, per ora chiamate semplicemente Music Awards.

Music Awards 2023: le date e come acquistare i biglietti

Oltre ad essere stata confermata, l’edizione 2023 dei Music Awards ha già anche delle date fissate. L’evento si svolgerà anche per questa volta nella splendida cornice dell’Arena di Verona il prossimo 15 e 16 dicembre 2023. Giovedì 14 settembre, inoltre, tornerà per il quarto anno consecutivo lo Speciale Music Awards, alle 18:00.

Saranno dunque tre serate evento cariche di musica, in compagnia dei più importanti artisti italiani, personaggi di spicco del mondo della televisione, del cinema, del teatro e dello sport pronti a vivere insieme al pubblico un’emozionante atmosfera da fine estate.

I biglietti per assistere alle tre serate sono in vendita da giovedì 1 dicembre, a partire dalle ore 16:00 su www.ticketone.it, che è Official Ticketing Partner dell’evento. Due le tipologie di biglietti fra le quali è possibile scegliere: da un lato i classici biglietti platea (più cari, fino a 79 euro) e quelli sugli spalti (i più economici costano 39 euro); in alternativa potete scegliere il pacchetto vip Gold Package a 299 euro.

Ovviamente, almeno per il momento, non è dato sapere quali saranno i cantanti che saliranno sul palco. Bisognerà attendere il prossimo anno per capire quali saranno gli artisti che riscuoteranno il successo maggiore nel corso dei prossimi 12 mesi.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI