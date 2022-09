Blanco superato il miliardo di stream conquista cinque premi ai Tim Music Awards

Tra gli artisti di maggior successo tra quelli che sono esibiti nella prima serata del Tim Music Awards c’è sicuramente Blanco, il 19enne rivelazione della musica italiana che in soli due anni, dal lancio del primo singolo Belladonna (Adieu) avvenuto a giugno del 2020 ha infranto record e conquistato un posto di primo piano nella musica italiana.

Partiamo proprio dai premi ricevuti ieri ai Music Awards. Sono stati ben cinque. Eccoli nel dettaglio:

Premio Live – Platino

Blu celeste – Album multiplatino

Finché non mi seppeliscono – Singolo multiplatino

Blu celeste – Singolo multiplatino

Brividi – Singolo multiplatino

Cinque premi completamente nuovi che si aggiungono ai tre ricevuti l’anno scorso quando ha debuttato sul palco dei Premi della musica italiana. L’anno scorso ricevette i premi per i singoli multiplatino Notti in bianco, Mi fai impazzire e, in condivisione con Mace, La canzone nostra.

Mai i numeri di Blanco riguardano anche i live, tutti sold out nel giorno dell’annuncio, le certificazioni e lo streaming. Clicca in basso per scoprirli.