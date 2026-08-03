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Alessandro Genovese
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Festival di Sanremo
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Sanremo 1991: vinse Cocciante, ma la canzone che tutti ricordano non salì sul podio

Dal successo di Se stiamo insieme ai debutti di Paolo Vallesi e Irene Fargo: la classifica completa e i momenti più ricordati del Festival.

Festival di Sanremo di Alessandro Genovese
Riccardo Cocciante vincitore del Festival di Sanremo 1991 con Se stiamo insieme
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Il quarantunesimo Festival di Sanremo si chiuse il 2 marzo 1991 con la vittoria di Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. L’edizione si svolse dal 27 febbraio al 2 marzo al Teatro Ariston, con la conduzione di Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech la direzione artistica era di Adriano Aragozzini. Sul podio anche Renato Zero, secondo con Spalle al muro, e Marco Masini, terzo con Perché lo fai.

Sanremo 1991: la classifica finale

Per il secondo anno consecutivo tutti gli artisti avevano la possibilità di far eseguire il brano in gara da un artista straniero, tuttavia pochi di loro incisero successivamente il brano.

Il regolamento, inoltre, prevedeva la categoria Campioni composta da venti artisti, tutti finalisti. La categoria Novità, invece, era composta da sedici artisti di cui dieci finalisti.

Durante la serata finale fu svelato solo il podio: tutte le altre posizioni uscirono nei giorni successivi, ed è il motivo per cui su molti almanacchi del Festival la classifica del 1991 si ferma ai primi tre. Qui sotto, invece, trovate la graduatoria completa dei venti Campioni, dal primo al ventesimo posto.

Festival di Sanremo 1991 · Classifica finale
Pos. Artista Canzone
Riccardo Cocciante Se stiamo insieme
Renato Zero Spalle al muro
Marco Masini Perché lo fai
Umberto Tozzi Gli altri siamo noi
Pierangelo Bertoli e Tazenda Spunta la luna dal monte
Amedeo Minghi Nenè
Mietta Dubbi no
Al Bano e Romina Power Oggi sposi
Riccardo Fogli Io ti prego di ascoltare
10º Raf Oggi un Dio non ho
11º Enzo Jannacci La fotografia
12º Fiordaliso Il mare più grande che c’è (I love you man)
13º Jo Squillo e Sabrina Salerno Siamo donne
14º Ladri di Biciclette Sbatti ben su del Be Bop
15º Eduardo De Crescenzo E la musica va
16º Grazia Di Michele Se io fossi un uomo
17º Rossana Casale Terra
18º Loredana Bertè In questa città
19º Gianni Bella La fila degli oleandri
20º Mariella Nava Gli uomini

Gli abbinamenti con gli ospiti internazionali

Festival di Sanremo 1991 · Abbinamenti con ospiti internazionali
Pos. Artista Canzone
Riccardo Cocciante – Sarah Jane Morris Se stiamo insieme – I’m missing you
Renato Zero – Grace Jones Spalle al muro – Still life
Marco Masini – Dee Dee Bridgewater Perché lo fai – Just tell me why
# Mietta – Leo Sayer Dubbi no – All alone
# Eduardo De Crescenzo – Phil Manzanera E la musica va – The beat goes on
# Umberto Tozzi – Howard Jones Gli altri siamo noi – Other people are us
# Mariella Nava – Caron Wheeler Gli uomini – Coming home
# Fiordaliso – Laura Branigan Il mare più grande che c’è (I love you man) – Don’t walk away
# Loredana Bertè – Harriet In questa città – All that we are
# Riccardo Fogli – Sold Out Io ti prego di ascoltare – Listen to me
# Gianni Bella – Gloria Gaynor La fila degli oleandri – Together we can
# Enzo Jannacci – Ute Lemper La fotografia – Photograph
# Amedeo Minghi – Bonnie Tyler Nenè – Endless night
# Al Bano e Romina Power – Tyrone Power Jr. Oggi sposi – Just married
# Raf – Ofra Haza Oggi un Dio non ho – Today I’ll pray
# Ladri di biciclette – Jon Hendricks Sbatti ben su del be-bop – Lemme hear some o’that be-bop
# Grazia Di Michele – Randy Crawford Se io fossi un uomo – If i were in your shoes
# Sabrina Salerno e Jo Squillo – Shannon Siamo donne – Part time lovers
# Pierangelo Bertoli e Tazenda – Moncada Spunta la luna dal monte (Disamparados) – Y ya viene amanencido
# Rossana Casale – Carmel Terra – You’re in my mind

Le Novità di Sanremo 1991

Sedici artisti in gara, dieci dei quali finalisti. Vinse Paolo Vallesi con Le persone inutili. Debuttarono Irene Fargo, Rita Forte, Bungaro e i Timoria.

Festival di Sanremo 1991 · Novità
Pos. Artista Canzone
Paolo Vallesi Le persone inutili
Irene Fargo La donna di Ibsen
Rita Forte È soltanto una canzone
Finalista Fandango Che grossa nostalgia
Finalista Compilations Donne del 2000
Finalista Bungaro, Marco Conidi e Rosario Di Bella E noi qui
Finalista Patrizia Bulgari Giselle
Finalista Paola De Mas Notte di periferia
Finalista Marco Carena Serenata
Finalista Gitano Tamurè
Non Finalista Stefania La Fauci Caramba
Non Finalista Rudy Marra Gaetano
Non Finalista Gianni Mazza Il lazzo
Non Finalista Timoria L’uomo che ride
Non Finalista Giovanni Nuti Non è poesia
Non Finalista Dario Gay Sorelle d’Italia

I premi di Sanremo 1991

  • Premio della Critica, Campioni: La fotografia di Enzo Jannacci
  • Premio della Critica, Novità: L’uomo che ride dei Timoria

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1991 rimaste nel tempo

Il 1991 precede l’era delle certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e all’epoca le soglie erano diverse da quelle di oggi: un disco d’oro si otteneva con volumi di vendita fisica che non hanno alcun rapporto con gli stream attuali. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge, e va detto.

Nel database FIMI consultabile oggi, infatti, non risultano certificazioni riferite a quell’edizione. Questo dato non dice quanto vendettero quelle canzoni nel 1991: ma rileva che i dischi di allora non sono mai stati riconteggiati con i criteri di oggi. Per il confronto tra le edizioni sul piano delle vendite rimandiamo al pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.

Senza certificazioni, il metro che resta è quali canzoni vengano ancora cantate. Le tre canzoni del podio sono rimaste tutte: Se stiamo insieme, Spalle al muro e Perché lo fai sono ancora oggi tra i titoli più riconoscibili dei repertori di Riccardo Cocciante, Renato Zero e Marco Masini, che nel 1991 era al secondo Festival della sua carriera e che molti anni dopo ha raccontato il suo ritiro dalla musica.

Oltre al podio, gli altri brani che ancora oggi si cantano e si collegano a quell’edizione: Siamo donne di Sabrina Salerno e Jo Squillo, scritta per intero da Jo Squillo e ancora oggi la più cantata dell’edizione. Resta in scaletta anche Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi, ottennero un discreto successo anche Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e i Tazenda La fotografia di Enzo Jannacci.

Il caso Zero: in gara anche Mariella Nava, l’autrice di Spalle al muro

Renato Zero decise di partecipare a una condizione: che potesse debuttare tra i Campioni anche l’autrice del suo brano Spalle al muro, Mariella Nava. Non è una voce di corridoio: lo ha raccontato lei stessa, prima in una nostra intervista del 2020 e poi in una videointervista del 2022. Zero disse ad Adriano Aragozzini che sarebbe salito all’Ariston solo se nel cast ci fosse stata anche lei. La cantautrice presentò in gara Gli uomini e chiuse ventesima, ultima.

La storia di Spalle al muro: chi l’ha scritta, cosa racconta e il patto dietro a quel Festival

Le altre storie di quell’edizione.

  • Sei debuttanti in gara per quattro brani: da solisti Riccardo Cocciante e Renato Zero in coppia Pierangelo Bertoli e i Tazenda e Sabrina Salerno e Jo Squillo.
  • Tutti gli altri Campioni in gara avevano partecipato almeno una volta tra il 1987 e il 1990.
  • Il podio dei Campioni era composto da tre uomini: Riccardo Cocciante, Renato Zero e Marco Masini che erano, invece, accoppiati a tre donne: Sarah Jane Morris, Grace Jones e Dee Dee Bridgewater,
  • Amedeo Minghi e Mietta parteciparono da solisti dopo il terzo posto del 1990, Pierangelo Bertoli e i Tazenda parteciperanno da solisti nell’edizione 1992.
  • Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava parteciparono singolarmente, Casale e Di Michele tornarono in gara insieme nel 1993 ed in trio cercarono di partecipare all’edizione 2020 ma non furono selezionate.
  • Tra le novità debuttò Irene Fargo che conquistò il primo dei due secondi posti nella categoria. Record al momento imbattuto.
  • Le Compilations erano un gruppo vocale femminile composto durante l’ultima edizione di Domenica In e ci fu una live polemica perché non completamente Novità per poter partecipare nella categoria cadetta.

Sul fronte degli ascolti, il Festival 1991 fece registrare una media di 12.142.000 spettatori con il 52,29% di share: tutti i dati edizione per edizione sono nel nostro archivio ascolti. L’edizione conquistò anche il Telegatto come Miglior trasmissione musicale dell’anno.

Sanremo 1991 apre un decennio che stiamo ricostruendo edizione per edizione. Le annate degli anni Novanta già online partono dal 1995, l’anno di Giorgia, e proseguono con il 1996 di Ron e Tosca e il 1997 dei Jalisse.

Tutto su Sanremo 1995: classifica, canzoni e vincitore

Tutto su Sanremo 1996: classifica, canzoni e vincitori

Tutto su Sanremo 1997: classifica, premi e vincitori

Cosa successe nella musica italiana nei dodici mesi attorno a quel Festival lo abbiamo raccontato nel riepilogo dell’anno musicale 1991.

Sanremo 1991: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1991?

Il Festival di Sanremo 1991 è stato vinto da Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme.

Chi presentava Sanremo 1991?

La conduzione fu affidata ad Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 1991?

Tra i Campioni gareggiarono, fra gli altri, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Marco Masini, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Al Bano e Romina Power, Amedeo Minghi, Mietta, Riccardo Fogli, Pierangelo Bertoli, i Tazenda, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Raf, Fiordaliso, Mariella Nava e Gianni Bella. Tra le Novità debuttarono Paolo Vallesi, Bungaro, Irene Fargo, Rita Forte e i Timoria.

Chi ha vinto le Novità a Sanremo 1991?

La categoria Novità fu vinta da Paolo Vallesi con Le persone inutili.

Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 a oggi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli approfondimenti dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.

Le immagini pubblicate sono utilizzate a scopo informativo e di critica giornalistica ai sensi dell’art. 70 della Legge sul diritto d’autore. Per richiederne la rimozione scrivere a redazione@allmusicitalia.it

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