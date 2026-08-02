Il quarantacinquesimo Festival di Sanremo si chiuse il 25 febbraio 1995 con la vittoria di Giorgia con Come saprei, scritta con Eros Ramazzotti, Vladimiro Tosetto e Adelio Cogliati. L’edizione si svolse dal 21 al 25 febbraio al Teatro Ariston, con Pippo Baudo conduttore e direttore artistico, affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll. Secondi Gianni Morandi e Barbara Cola con In amore, terza Ivana Spagna con Gente come noi.

Al quarto posto arrivò Con te partirò di Andrea Bocelli. Fuori dal podio, quella canzone sarebbe diventata il brano italiano più venduto di sempre nel mondo.

Sanremo 1995: la classifica finale

Trentanove canzoni in gara, ventitré tra i Campioni e sedici tra le Nuove Proposte. Fu la seconda edizione articolata su cinque serate dopo quella del 1989, e da allora la formula è rimasta.

Il regolamento prevedeva che le finaliste delle Nuove Proposte dell’anno precedente potessero gareggiare tra i Campioni, ma a differenza degli altri big dovevano superare un’eliminatoria: sette in gara nella prima serata, solo le quattro più votate dalle giurie demoscopiche ammesse alla finale.

Tra quelle quattro c’era Giorgia, che nel 1994 aveva chiuso settima tra le Nuove Proposte con E poi. Dodici mesi dopo vinse il Festival. Le altre tre ammesse furono Danilo Amerio, Lighea e Antonella Arancio, che chiusero sesto, settima e nona. Le tre escluse dall’eliminatoria, Francesca Schiavo, Valeria Visconti e Giò Di Tonno, sono i tre non finalisti della tabella.

Festival di Sanremo 1995 · Classifica finale Campioni Pos. Artista Canzone 1º Giorgia Come saprei 2º Gianni Morandi e Barbara Cola In amore 3º Ivana Spagna Gente come noi 4º Andrea Bocelli Con te partirò 5º Fiorello Finalmente tu 6º Danilo Amerio Bisogno d’amore 7º Lighea Rivoglio la mia vita 8º 883 Senza averti qui 9º Antonella Arancio Più di così 10º Lorella Cuccarini Un altro amore no 11º Mango Dove vai 12º Giorgio Faletti L’assurdo mestiere 13º Trio Melody Ma che ne sai (se non hai fatto il pianobar) 14º Gigliola Cinquetti Giovane vecchio cuore 15º Massimo Ranieri La vestaglia 16º Drupi Voglio una donna 17º Toto Cutugno Voglio andare a vivere in campagna 18º Sabina Guzzanti e La Riserva Indiana Troppo sole 19º Loredana Bertè Angeli & angeli 20º Patty Pravo I giorni dell’armonia NF Francesca Schiavo Amore e guerra NF Valeria Visconti È con te NF Giò Di Tonno Padre e padrone NF: non finalisti.

Debuttarono tra i Campioni gli 883, Fiorello, Lorella Cuccarini, Barbara Cola e Ivana Spagna, quest’ultima per la prima volta in italiano dopo un decennio di successi internazionali cantati in inglese. In gara anche Mango, Patty Pravo, Loredana Bertè, Massimo Ranieri, Toto Cutugno, Gigliola Cinquetti, Drupi e Giorgio Faletti.

Le Nuove Proposte di Sanremo 1995

Vinsero i Neri per Caso con Le ragazze, eseguita senza orchestra: resta l’unica canzone cantata a cappella nella storia del Festival.

Festival di Sanremo 1995 · Nuove Proposte Pos. Artista Canzone 1º Neri per Caso Le ragazze 2º Massimo Di Cataldo Che sarà di me 3º Gigi Finizio Lo specchio dei pensieri 4º Rossella Marcone Un posto al sole 5º Dhamm Ho bisogno di te 6º Gianluca Grignani Destinazione Paradiso 7º Raffaella Cavalli Sentimento 8º Fedele Boccassini Le foglie 9º Mara Dentro di me 10º Daniele Silvestri L’uomo col megafono NF Prefisso Chi più ne ha NF RockGalileo Le cose di ieri NF Gloria Le voci di dentro NF Deco Monica NF Flavia Astolfi Per amore NF Fabrizio Consoli Quando saprai NF: non finalisti.

Grignani sesto e Silvestri decimo: gli unici due autori della categoria

Gianluca Grignani e Daniele Silvestri furono gli unici a portare un brano scritto interamente da loro, testo e musica.

Grignani pubblicò Destinazione Paradiso, l’album, il 24 febbraio 1995 per PolyGram, tutto scritto da lui e prodotto da Massimo Luca con Vince Tempera. Vendette circa 650.000 copie in Italia nel solo 1995, superando in seguito le 700.000, e sfiorò i due milioni nel mondo grazie alla versione spagnola Destino Paraíso, che spopolò in Sudamerica. Nello stesso anno vinse il Telegatto come Rivelazione dell’anno. Il disco d’oro FIMI per il singolo, però, arrivò soltanto nel 2023, ventotto anni dopo, spinto dal suo ritorno all’Ariston.

C’è anche un dettaglio di cronaca che riguarda la sua esibizione. Grignani era in scaletta per secondo, ma Danilo Amerio arrivò in ritardo per un ingorgo e per la prima volta nella storia della gara l’ordine venne cambiato all’ultimo momento: aprì lui la serata. Prese 6.541 voti e chiuse primo nella sua semifinale.

Silvestri si presentò con un megafono vero e dei cartelli, e con L’uomo col megafono chiuse decimo, prendendosi però il premio per la migliore composizione musicale della categoria. Massimo Di Cataldo, secondo con Che sarà di me, fu l’unico dei tre a passare tra i Campioni l’anno dopo, chiudendo sesto con Se adesso te ne vai.

Grignani e Silvestri rinunciarono al ritorno l’anno successivo. Sono i due che da quella categoria hanno avuto le carriere più lunghe.

Il testo di Destinazione Paradiso parla di una stazione immaginaria raggiunta con un treno che rappresenta la morte, ed è rivolto a una persona che non c’è più: un tema che nel 1995, tra le Nuove Proposte di Sanremo, era una scelta insolita. Nel 2006 Laura Pausini ne ha inciso una cover in Io canto.

Tra l’altro non tutti sanno che il nostro fondatore, Massimiliano Longo, fu assistente di Grignani dal 2000 al 2007 e che, nel 2015, scrisse la biografia non autorizzata Rokstar a metà.

I premi di Sanremo 1995

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Come saprei di Giorgia

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Nuove Proposte : Le voci di dentro di Gloria , che non era arrivata in finale

: di , che non era arrivata in finale Premio Radio-TV : Giorgia per Come saprei

: per Premio autori : Giorgia per Come saprei

: per Premio per la migliore composizione musicale, Nuove Proposte : Daniele Silvestri per L’uomo col megafono

: per Premio per il miglior testo, Nuove Proposte : Neri per Caso per Le ragazze

: per Premio Fonopoli per il miglior arrangiamento: Rocco Petruzzi per Dove vai di Mango

Con quattro riconoscimenti in una sola edizione, Come saprei stabilì un primato che al Festival non si era mai visto: fu la prima volta che il giudizio delle giurie e quello della critica coincisero.

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 1995 rimaste nel tempo

Il 1995 precede di quattordici anni le certificazioni FIMI moderne, introdotte nel 2009, e le soglie di allora si riferivano a vendite fisiche che con gli stream di oggi non hanno alcun rapporto. Il confronto diretto con le edizioni recenti non regge.

Quello che resta è quali canzoni si continuino a cantare. Con te partirò è arrivata quarta ed è diventata il brano italiano più venduto nel mondo, portato da Andrea Bocelli in ogni concerto da trent’anni. Come saprei è rimasto uno dei pezzi con cui Giorgia viene più identificata, Destinazione Paradiso un caposaldo della musica italiana, Le ragazze il brano che ha lanciato i Neri per Caso a livello nazionale. Sul piano delle vendite, l’anno dopo il Festival furono soprattutto Gente come noi di Ivana Spagna e l’album di Grignani a dominare le classifiche.

Il Festival più visto degli anni Novanta

Con il 66,42% di share medio, il 1995 è la seconda edizione più vista di sempre dopo quella del 1987. La finale raccolse il 75,22%, quarta di sempre. Fu anche l’unica edizione del Festival ad aver vinto un Telegatto come Trasmissione dell’anno. Tutti i dati sono nel nostro archivio degli ascolti edizione per edizione.

Le altre storie di quell’anno.

Fu il primo Festival interamente gestito da Pippo Baudo come direttore artistico: da quell’anno il cast non veniva più scelto da una commissione.

come direttore artistico: da quell’anno il cast non veniva più scelto da una commissione. La lista degli ospiti internazionali resta tra le più ricche di sempre: Madonna , Sting , i Duran Duran , i Take That , Ray Charles , Annie Lennox , Cyndi Lauper , Youssou N’Dour , Chris Isaak e Noa .

, , i , i , , , , , e . Nella terza serata un uomo salì sulla galleria dell’Ariston minacciando un gesto estremo. Baudo lo raggiunse e lo convinse a desistere: è l’immagine per cui quell’edizione viene ricordata ancora oggi.

La sigla, Perché Sanremo è Sanremo , fu composta da Pippo Caruso con Sergio Bardotti . È ancora quella.

, fu composta da con . È ancora quella. Anche Andrea Bocelli arrivava dalle Nuove Proposte: aveva vinto la categoria nel 1994 con Il mare calmo della sera , davanti ad Antonella Arancio e Danilo Amerio.

Su quell’anno abbiamo pubblicato anche un racconto più ampio: Musica 1995, esplode il talento di Gianluca Grignani e l’addio a Mia Martini.

Le altre edizioni del Festival

L’anno successivo quattro protagonisti di queste Nuove Proposte passarono tra i Campioni: Massimo Di Cataldo, Rossella Marcone, Raffaella Cavalli e Gigi Finizio. Vinsero Ron e Tosca, e i Neri per Caso chiusero quinti.

Tutto su Sanremo 1996: classifica, canzoni e vincitore

Sanremo 1995: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 1995?

Il Festival di Sanremo 1995 è stato vinto da Giorgia con Come saprei, che si aggiudicò anche il Premio della Critica, il Premio Radio-TV e il Premio autori.

Chi presentava Sanremo 1995?

La conduzione e la direzione artistica furono di Pippo Baudo, affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll.

Chi ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 1995?

Vinsero i Neri per Caso con Le ragazze, unica canzone eseguita a cappella nella storia del Festival.

In che posizione arrivò Con te partirò di Bocelli?

Con te partirò si classificò al quarto posto tra i Campioni. È poi diventata il brano italiano più venduto di sempre nel mondo.

In che posizione arrivò Grignani a Sanremo 1995?

Gianluca Grignani chiuse al sesto posto tra le Nuove Proposte con Destinazione Paradiso. L’album omonimo sarebbe diventato uno dei più venduti dell’anno.

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