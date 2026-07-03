3 Luglio 2026
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All Music Italia
Festival di Sanremo
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3 Luglio 2026

Stefano De Martino blindato dalla Rai: condurrà Sanremo nel 2027 e nel 2028

L'annuncio ai palinsesti Rai: il conduttore firma per due edizioni e da dicembre debutta anche con Sarà Sanremo e le Nuove Proposte.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Stefano De Martino, confermato alla conduzione del Festival di Sanremo 2027 e 2028
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Stefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo non per una, ma per due edizioni: il conduttore è stato confermato alla conduzione e alla direzione artistica del Festival sia nel 2027 sia nel 2028. L’annuncio è arrivato il 3 luglio durante la presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona.

A ufficializzarlo è stato Williams Di Liberatore, direttore del Prime Time Rai, che ha spiegato come l’accordo con De Martino copra un biennio proprio per dare continuità al progetto editoriale che prenderà forma con la prossima edizione. In altre parole la Rai ha già blindato il 2028, scommettendo su uno dei volti diventati più solidi della rete.

De Martino conduce anche Sarà Sanremo: il ruolo che cambia mano

Il percorso verso l’Ariston partirà già a dicembre. De Martino sarà infatti al timone di Sarà Sanremo, in onda venerdì 18 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, la serata che seleziona le Nuove Proposte e apre ufficialmente la strada verso il Festival. È un compito che nelle ultime edizioni era stato affidato a Carlo Conti insieme a Gabriele Gazzoli, mentre lo stesso Gazzoli guidava Sanremo Giovani: ora entrambi i ruoli passano a De Martino, che si prende così la scena musicale della rete a tutto tondo.

Affari Tuoi e Lotteria Italia: gli altri impegni della stagione

I due Sanremo non cancellano il resto. De Martino resta alla guida di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1, con una prima serata speciale del programma prevista per il 4 dicembre, e condurrà anche la tradizionale puntata dedicata alla Lotteria Italia il 6 gennaio. Un carico di impegni che conferma il conduttore come punto centrale della strategia della rete per la prossima stagione.

La squadra di De Martino per il Festival

Sul fronte musicale De Martino sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, produttore e manager noto per aver guidato l’ascesa dei Måneskin, indicato come figura chiave della direzione artistica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio, riportando la manifestazione nella sua tradizionale collocazione di metà mese.
Per il quadro completo, tra date, regolamento allo studio e i nomi che circolano per il cast, abbiamo raccolto tutto nel nostro approfondimento dedicato a Sanremo 2027.

All Music Italia

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