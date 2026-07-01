Giovedì 2 luglio parte su Canale 5 TIM Battiti Live 2026, la prima delle cinque puntate registrate a Trani. In questa pagina trovate la scaletta della prima serata, con i cantanti e i brani che portano sul palco. La scaletta viene aggiornata con l’ordine delle esibizioni non appena la puntata va in onda.
Per il cast completo delle cinque puntate, le date e i conduttori potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live 2026.
Battiti Live 2026 scaletta della prima puntata del 2 luglio
Sul palco di Piazza Quercia, per la prima serata, si alternano big della canzone italiana, voci storiche e i tormentoni dell’estate. Ecco la scaletta con gli artisti annunciati e i brani portati a Battiti Live. Per i brani di cui abbiamo analizzato testo e significato trovate il collegamento diretto all’approfondimento.
|Artista
|Brano
|Achille Lauro
|Gigi D’Alessio
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|Canto d’amore
|Pinguini Tattici Nucleari
|Sorry Scusa Lo Siento
|Annalisa
|Canzone Estiva
|Tommaso Paradiso
|Agitare coca cola
|Sal Da Vinci
|Poesia
|Serena Brancale, Levante e Delia
|Al mio paese
|Ditonellapiaga
|Businessman
|Elettra Lamborghini
|Bam Bam Bambina
|Fred De Palma ed Emis Killa
|La testa gira
|Rocco Hunt
|La più bella del mondo
|Francesco Renga e Giusy Ferreri
|Non dovrei non dovresti
|Gabry Ponte
|DNA
|Mr. Rain
|Lunedì nero
|LDA e Aka7even
|Santa
|Nayt
|Forte
|Luk3
|Melodrammatica
Battiti Live 2026, quando inizia e dove vederlo
Battiti Live 2026 va in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
La prima puntata è seguita dalle altre quattro serate, in onda ogni giovedì: il 9, il 16, il 23 e il 30 luglio. Trovate la scaletta di ogni puntata aggiornata su All Music Italia. Tutte le serate restano disponibili on demand su Mediaset Infinity.