1 Luglio 2026
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1 Luglio 2026

Battiti Live 2026 parte da Trani: i cantanti e i brani della prima puntata

Tutti i cantanti e i brani della prima puntata di Battiti Live 2026, in onda il 2 luglio su Canale 5.

News di All Music Italia
Fabio Rovazzi, Ilary Blasi e Daniele Battaglia conduttori di Battiti Live 2026
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Giovedì 2 luglio parte su Canale 5 TIM Battiti Live 2026, la prima delle cinque puntate registrate a Trani. In questa pagina trovate la scaletta della prima serata, con i cantanti e i brani che portano sul palco. La scaletta viene aggiornata con l’ordine delle esibizioni non appena la puntata va in onda.

Per il cast completo delle cinque puntate, le date e i conduttori potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live 2026.

Battiti Live 2026 scaletta della prima puntata del 2 luglio

Sul palco di Piazza Quercia, per la prima serata, si alternano big della canzone italiana, voci storiche e i tormentoni dell’estate. Ecco la scaletta con gli artisti annunciati e i brani portati a Battiti Live. Per i brani di cui abbiamo analizzato testo e significato trovate il collegamento diretto all’approfondimento.

Artista Brano
Achille Lauro
Gigi D’Alessio
Angelina Mango e Marco Mengoni Canto d’amore
Pinguini Tattici Nucleari Sorry Scusa Lo Siento
Annalisa Canzone Estiva
Tommaso Paradiso Agitare coca cola
Sal Da Vinci Poesia
Serena Brancale, Levante e Delia Al mio paese
Ditonellapiaga Businessman
Elettra Lamborghini Bam Bam Bambina
Fred De Palma ed Emis Killa La testa gira
Rocco Hunt La più bella del mondo
Francesco Renga e Giusy Ferreri Non dovrei non dovresti
Gabry Ponte DNA
Mr. Rain Lunedì nero
LDA e Aka7even Santa
Nayt Forte
Luk3 Melodrammatica

Battiti Live 2026, quando inizia e dove vederlo

Battiti Live 2026 va in onda dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

La prima puntata è seguita dalle altre quattro serate, in onda ogni giovedì: il 9, il 16, il 23 e il 30 luglio. Trovate la scaletta di ogni puntata aggiornata su All Music Italia. Tutte le serate restano disponibili on demand su Mediaset Infinity.

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