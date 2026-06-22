Gabry Ponte si prepara a tornare sul palco dello Stadio San Siro con SAN SIRO DANCE 2026, in programma sabato 27 giugno. A pochi giorni dall’evento, il DJ italiano più ascoltato al mondo ha annunciato anche l’uscita di DNA, nuovo singolo realizzato insieme a Jovanotti e disponibile da venerdì 26 giugno.

L’appuntamento milanese arriva a un anno dal concerto che ha visto Gabry Ponte diventare il primo DJ a esibirsi da headliner a San Siro davanti a oltre 56 mila spettatori. Ora l’artista è pronto a trasformare nuovamente il Meazza nella più grande dancefloor d’Italia con una nuova edizione di SAN SIRO DANCE, powered by RTL 102.5.

L’annuncio di DNA aggiunge un ulteriore elemento di attualità alla settimana che porta al concerto. Il brano segna la prima collaborazione tra Gabry Ponte e Jovanotti e arriva dopo Tik Tak, il singolo pubblicato a maggio insieme a Salmo.

Gabry Ponte concerti 2026: la data di San Siro

Data Location Città 27 giugno 2026 Stadio San Siro Milano

Gabry Ponte arriva a San Siro con il nuovo singolo DNA

La settimana che porta a SAN SIRO DANCE 2026 coincide con l’arrivo di nuova musica. Venerdì 26 giugno uscirà infatti DNA, collaborazione tra Gabry Ponte e Jovanotti nata dall’incontro tra due artisti che hanno attraversato e influenzato fasi diverse della musica italiana degli ultimi decenni.

Secondo quanto anticipato, il brano unisce la componente dance del produttore torinese alla scrittura di Jovanotti. L’uscita arriva a poche ore dal concerto di San Siro e potrebbe trovare spazio nello show del 27 giugno.

Gabry Ponte, da record a San Siro: un DJ nella storia

Con il live del 2025, Gabry Ponte è entrato in una ristrettissima cerchia di DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, al fianco di Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.

Con SAN SIRO DANCE 2026, co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation, il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo trasformerà di nuovo San Siro in una gigantesca dancefloor. La scaletta dovrebbe attraversare tutta la sua carriera, dai successi degli Eiffel 65 alle produzioni più recenti.

Una carriera da record tra diamanti, Grammy e dancefloor

Con oltre 6 miliardi di stream globali e un palmarès che comprende 3 dischi di Diamante, 51 di Platino e 28 d’Oro, Gabry Ponte è tra gli artisti italiani più ascoltati sulle piattaforme digitali.

Nominato ai Grammy Awards nel 2001 grazie a Blue (Da Ba Dee), ha collaborato negli anni con artisti come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul e Train.

Negli ultimi anni si è esibito in festival come Tomorrowland e Tomorrowland Brasil, oltre che in venue come il Circo Massimo di Roma e l’Ushuaïa di Ibiza. Nel 2024 ha celebrato i 25 anni di carriera con un tour completamente sold out nelle arene italiane.

Da Tutta l’Italia a SAN SIRO DANCE 2026

Il nuovo appuntamento milanese arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista. A gennaio 2025 ha pubblicato Tutta l’Italia, brano scelto come colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo e successivamente portato all’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza di San Marino.

Dopo il sold out dello scorso anno, l’obiettivo è ora replicare il successo del debutto a San Siro con una nuova serata interamente dedicata alla musica dance.

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Foto di copertina di Cosimo Buccolieri