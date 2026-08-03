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Damiano David conquista il primo disco di platino da solista in Italia

Tutti i dischi d'oro, platino e diamante dell'album solista.

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Damiano David, le certificazioni di Funny Little Fears tra Italia e mondo
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Damiano David incassa il primo disco di platino del suo percorso da solista. Il singolo Born With A Broken Heart ha superato in Italia la soglia delle 200.000 unità, un traguardo che nessuno dei suoi brani solisti aveva ancora raggiunto in patria. È l’occasione per fare il punto su come sta andando Funny Little Fears, il primo album lontano dai Måneskin, tra certificazioni italiane e internazionali.

Le certificazioni di Funny Little Fears in Italia

In Italia il quadro FIMI dell’album è questo. Il disco, uscito il 16 maggio 2025 per Arista, ha ottenuto il disco d’oro (25.000 unità). Sul fronte dei singoli, Born With A Broken Heart è appena passato al platino, mentre The First Time è certificato oro.

Titolo Tipo Certificazione
Born With A Broken Heart Singolo Platino
Funny Little Fears Album Oro
The First Time Singolo Oro

 

Damiano David, le vendite nel mondo: Born With A Broken Heart diamante in Francia

All’estero i numeri sono diversi, da artista che ormai si muove su un mercato internazionale. Il dato più forte arriva dalla Francia, dove Born With A Broken Heart è certificato disco di diamante, il traguardo più alto, avendo superato le 300.000 unità. Lo stesso singolo raccoglie il platino in Belgio e Portogallo, e l’oro in Ungheria, Paesi Bassi e Spagna.

Un chiarimento utile, perché le soglie cambiano da paese a paese e un oro spagnolo non equivale a un oro italiano. In Italia un singolo è oro a 100.000 unità e platino a 200.000. In Francia, dove il mercato è più grande, le soglie sono più alte e il diamante è il vertice assoluto. In mercati più piccoli come Belgio o Svizzera, invece, bastano poche decine di migliaia di unità per l’oro. Per questo lo stesso brano può essere diamante in un paese e oro in un altro senza contraddizione: cambia il metro, non il valore del brano.

Non è l’unico brano a girare bene all’estero. Next Summer, mai certificato in Italia, è platino in Francia e oro in Belgio e Svizzera. The First Time aggiunge il platino francese e ungherese all’oro italiano. L’album stesso ha ottenuto l’oro anche in Belgio, Francia, Polonia e Spagna.

Titolo Paese Certificazione Unità
Born With A Broken Heart Francia Diamante 300.000+
Born With A Broken Heart Belgio Platino 40.000+
Born With A Broken Heart Spagna Oro 50.000+
Next Summer Francia Platino 200.000+
The First Time Francia Platino 200.000+
The First Time Ungheria Platino 4.000+

 

Il contrasto è netto: Born With A Broken Heart è diamante in Francia e solo ora platino in Italia. Fuori dai confini Damiano David è già una popstar internazionale, in patria il pubblico sta ancora metabolizzando la sua svolta pop. Ne avevamo parlato nella nostra recensione dell’album.

E i Måneskin?

Mentre il percorso solista di Damiano David raccoglie certificazioni, resta aperta la domanda sui Måneskin. Della reunion della band si parla ormai da tempo, e il tema si intreccia con il prossimo Festival.

Secondo quanto risulta ad All Music Italia, nei giorni scorsi Stefano De Martino si è recato nello studio dei Måneskin per incontrarli con Damiano e, si dice, ascoltare nuova musica. Un dettaglio che alimenta le voci di un possibile ritorno del gruppo sul palco dell’Ariston, di cui abbiamo scritto nel nostro pezzo sul cast di Sanremo 2027. Se sarà reunion sul palco o solo un saluto da ospiti, per ora, resta un’indiscrezione.

Il 2026 di Damiano David: il matrimonio

Le certificazioni arrivano in un anno che per Damiano David è pieno anche sul piano personale. Il 3 gennaio 2026 il cantante ha annunciato su Instagram il fidanzamento con l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, dopo la proposta arrivata nell’ottobre precedente. La coppia, insieme dal 2023, ha poi affisso le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Roma a metà luglio: secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa, le nozze si terrebbero in Toscana entro fine settembre.

Un anno che intreccia il debutto solista, le certificazioni internazionali, il matrimonio e, sullo sfondo, la domanda ancora aperta sul futuro dei Måneskin.

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