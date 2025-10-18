18 Ottobre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
18 Ottobre 2025

Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 42. Olly domina la flow, Caparezza è la new entry più alta, “Fanculo” risale

Due letture insieme: lo storico misura la resistenza, la “flow” fotografa chi funziona adesso. Olly davanti; Caparezza debutta in alto; “Fanculo” risale forte.

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 42: Olly domina la flow, Caparezza new entry più alta, “Fanculo” risale
Condividi su:

Settimana 42 della classifica Spotify YouTube: la quiete prima del prossimo scossone. Nessun debutto in Top 20, ma i numeri raccontano un equilibrio che si muove sotto la superficie. Le prime posizioni sembrano immutabili, eppure bastano poche migliaia di punti per cambiare tutto.

A rompere l’immobilità è 22simba insieme a Marracash: Fanculo spinge ancora e scala la classifica, riportando tensione dentro una Top 20 dove ogni passo costa caro. È la prova che anche nelle settimane “ferme” c’è sempre qualcuno pronto a ribaltare il tavolo.

I dati manuali per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9 e le 9.30 del 17 ottobre 2025.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 17 ottobre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 2

X Factor 2025: il meglio dei Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 3

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
X Factor 2025 Last Call pagelle: ecco i dodici concorrenti che vanno ai live 4

X Factor 2025 Last Call: PierC una certezza, Copper Jitters sul filo del rasoio, le squadre sono fatte
Angelina Mango Velo sugli occhi singolo 5

Il nuovo singolo di Angelina Mango è "velo sugli occhi", un brano intimo e liberatorio
Annalisa Esibizionista testo e significato 6

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-42-2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 17 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2025 anticipazioni puntata 19 ottobre Irama giudice e ospiti musicali 10

Amici 2025 anticipazioni 19 ottobre: Irama giudice e ospite musicale, tre allievi a rischio eliminazione.

Cerca su A.M.I.