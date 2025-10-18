Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 42. Olly domina la flow, Caparezza è la new entry più alta, “Fanculo” risale

Settimana 42 della classifica Spotify YouTube: la quiete prima del prossimo scossone. Nessun debutto in Top 20, ma i numeri raccontano un equilibrio che si muove sotto la superficie. Le prime posizioni sembrano immutabili, eppure bastano poche migliaia di punti per cambiare tutto.

A rompere l’immobilità è 22simba insieme a Marracash: Fanculo spinge ancora e scala la classifica, riportando tensione dentro una Top 20 dove ogni passo costa caro. È la prova che anche nelle settimane “ferme” c’è sempre qualcuno pronto a ribaltare il tavolo.

I dati manuali per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9 e le 9.30 del 17 ottobre 2025.