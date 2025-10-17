17 Ottobre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
17 Ottobre 2025

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno… chi convince e chi no

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 17 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

È tornata, dopo un anno, Angelina Mango con un progetto intimo e personale atteso da molti, Irama con il nuovo album, la paroliera più famosa d’Italia Federica Abbate, gli ex concorrenti di Amici Trigno e Matthew, l’astro nascente Leon Faun e molti altri.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Nota Copyright All Music Italia
Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 17 ottobre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 2

X Factor 2025: il meglio dei Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
Angelina Mango, copertina dell’album Caramé, il nuovo disco a sorpresa pubblicato nell’ottobre 2025 3

Angelina Mango pubblica senza preavviso il nuovo album, "caramé"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango Velo sugli occhi singolo 6

Il nuovo singolo di Angelina Mango è "velo sugli occhi", un brano intimo e liberatorio
new-music-friday-radio-date-42-2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 17 ottobre 2025
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 9

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
TrigNO: significato e testo di Ragazzina 10

TrigNO torna con "Ragazzina" e il racconto di una storia d'amore imperfetta, ma irripetibile

Cerca su A.M.I.