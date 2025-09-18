Classifica Spotify YouTube settimana 38 – Damiano vola al #4 con Talk to me, gli altri big fuori dalla Top 20

Chi guida davvero la classifica Spotify YouTube settimana 38? Ogni venerdì piovono singoli, ma qui contano i numeri: stream medi giornalieri su Spotify (75%) e view medie giornaliere su YouTube (25%). Niente hype, solo dati. Questa settimana la notizia è l’ingresso pesante di Damiano David con Talk to me, mentre altri big si fermano appena fuori: il termometro della musica italiana, letto senza filtri.
I dati per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 9.35 e le 10 del 18 settembre 2025.
