12 Settembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
12 Settembre 2025

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

In questa settimana protagonisti Achille Lauro, Sarah Toscano e Mida, Dutch Nazari, Tommaso Paradiso, Damiano David e molti altri con i nuovi singoli.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

