New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Marco Mengoni & Annalisa, Gabbani

Il Radio Date del 5 settembre 2025 porta con sé una settimana ricca di uscite di peso per il pop italiano: spicca la collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco, mentre Francesco Gabbani torna con Dalla mia parte. A colorare la scena ci sono anche Betta Lemme & BigMama con Gelosia e diverse novità dal fronte indipendente. Un mix tra grandi nomi e nuove proposte che renderà il primo venerdì di settembre particolarmente interessante per le classifiche.

