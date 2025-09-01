1 Settembre 2025
1 Settembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Marco Mengoni & Annalisa, Gabbani

Scopri le nuove uscite musicali del 5 settembre con New Music Friday. Aggiornamenti costanti e i singoli più attesi

New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani
Il Radio Date del 5 settembre 2025 porta con sé una settimana ricca di uscite di peso per il pop italiano: spicca la collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco, mentre Francesco Gabbani torna con Dalla mia parte. A colorare la scena ci sono anche Betta Lemme & BigMama con Gelosia e diverse novità dal fronte indipendente. Un mix tra grandi nomi e nuove proposte che renderà il primo venerdì di settembre particolarmente interessante per le classifiche.

