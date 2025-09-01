New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Marco Mengoni & Annalisa, Gabbani

Il Radio Date del 5 settembre 2025 porta con sé una settimana ricca di uscite di peso per il pop italiano: spicca la collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco, mentre Francesco Gabbani torna con Dalla mia parte. A colorare la scena ci sono anche Betta Lemme & BigMama con Gelosia e diverse novità dal fronte indipendente. Un mix tra grandi nomi e nuove proposte che renderà il primo venerdì di settembre particolarmente interessante per le classifiche.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d’assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili firmate da Alvise Salerno.
