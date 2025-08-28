28 Agosto 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
28 Agosto 2025

Classifica Spotify YouTube settimana 34: Damiano David ancora il re, Alfa sorpassa Sfera & Shiva

Chi sale, chi scende e chi delude nella classifica reale dei singoli italiani: i brani più forti su Spotify e YouTube nella settimana 34.

Radio Date di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 34: Damiano David ancora il re, Alfa sale al #2, NEON in calo
Chi domina davvero tra i singoli italiani su Spotify e YouTube nella settimana 34?

Ogni venerdì la scena si affolla di nuove uscite, ma solo alcune canzoni riescono davvero a restare in testa (e nelle cuffie). In questa rubrica mettiamo da parte hype, marketing e post virali, per guardare i dati che contano davvero: stream su Spotify e view su YouTube.

Sommiamo le medie giornaliere delle due piattaforme – con un peso realistico basato sui volumi effettivi – e costruiamo una classifica che racconta chi ascolta cosa, davvero.

Ogni settimana analizziamo i brani più forti tra le nuove uscite, ma anche quelli che continuano a resistere con costanza e numeri solidi.

Nella prossima pagina trovi la classifica delle nuove canzoni uscite nelle settimane estive i singoli più forti entrati in monitoraggio. Subito dopo, la classifica completa aggiornata con tutte le salite, le discese, i rientri e i grandi resistenti.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 29 agosto (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.
All Music Italia

