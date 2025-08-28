Classifica Spotify YouTube settimana 34: Damiano David ancora il re, Alfa sorpassa Sfera & Shiva

Chi domina davvero tra i singoli italiani su Spotify e YouTube nella settimana 34?

Ogni venerdì la scena si affolla di nuove uscite, ma solo alcune canzoni riescono davvero a restare in testa (e nelle cuffie). In questa rubrica mettiamo da parte hype, marketing e post virali, per guardare i dati che contano davvero: stream su Spotify e view su YouTube.

Sommiamo le medie giornaliere delle due piattaforme – con un peso realistico basato sui volumi effettivi – e costruiamo una classifica che racconta chi ascolta cosa, davvero.

Ogni settimana analizziamo i brani più forti tra le nuove uscite, ma anche quelli che continuano a resistere con costanza e numeri solidi.

