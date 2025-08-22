22 Agosto 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
22 Agosto 2025

Pagelle nuovi singoli agosto 2025: Eros è la freschezza, Clara inciampa ancora, Big Fish N.1

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Eros Ramazzotti, Big Fish, Clara e Tommy Cash protagonisti del New Music Friday del 22 agosto 2025 con i nuovi singoli italiani recensiti da All Music Italia.
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 22 agosto 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

In questa settimana protagonisti Eros Ramazzotti, Big Fish, Clara, Emanuele Aloia, Fabri Fibra e molti altri con i nuovi singoli.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana, cliccate in basso continua per le pagelle nuovi singoli del 22 agosto 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Salmo significato e testo di Flashback 3

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...
Emma certifica oro il Best of Me nel 2025 4

Il "Best of Me" di Emma conquista il disco d’oro. Passano mode e piattaforme, ma le canzoni restano.
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 5

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 6

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Amici 25, Maria De Filippi conduce la nuova edizione del talent show con professori e concorrenti del 2025 7

Svelata la data di inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 8

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Future Hits 2025 all’Arena di Verona gli artisti in scaletta 10

Future Hits 2025: oltre 50 artisti in scaletta per l'evento all’Arena di Verona

Cerca su A.M.I.