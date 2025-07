New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nell’estate 2025. Gigi D’Alessio

New Music Friday – Radio Date Estate 2025: come ogni anno, anche questa estate il mercato musicale rallenta, e i singoli in uscita si diradano. Per questo motivo, fino alla ripresa a pieno regime delle pubblicazioni, questo articolo resterà invariato, aggiornando solo i pochi titoli che settimana dopo settimana si affacciano in radio e sulle piattaforme digitali.

Tra le uscite di questa settimana, da segnalare Gigi D’Alessio con Un selfie con la vita, Laragosta con Fiumi di sorelle e l’inedito Kinevra firmato da Mister X DJ, Mc Enzo T e Piero Zeta DJ. Spazio anche alle sonorità urban di Axel Tellerr, al debutto di Le-one e alle proposte emergenti di UBE e Jarliama.

Scoprite tutte le uscite e la nostra selezione editoriale per restare aggiornati sul meglio – poco ma buono – dell’estate musicale.

Naviga tra le uscite della settimana: