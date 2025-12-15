15 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Dicembre 2025

Geolier svela la tracklist di “Tutto è possibile”: l’album si apre con Pino Daniele e arriva fino a 50 Cent

Un disco che si muove tra identità e ambizione globale.

News di All Music Italia
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent
Condividi su:

Geolier svela ufficialmente la tracklist e i featuring di Tutto è possibile, il suo quarto album in studio, in uscita il 16 gennaio per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Un annuncio atteso, che arriva a pochi giorni dall’uscita del disco e che conferma le ambizioni – ormai dichiarate – di un progetto destinato a segnare un nuovo passaggio nella carriera del rapper napoletano.

Geolier e la tracklist di “Tutto è possibile”

La tracklist di Tutto è possibile racconta molto più di una semplice sequenza di brani. È una vera e propria dichiarazione d’intenti che parte da Napoli, attraversa la scena italiana e arriva fino agli Stati Uniti, con un equilibrio preciso tra identità, ambizione e visione internazionale.

L’album si apre con un nome che pesa come pochi altri nella storia della musica italiana: Pino Daniele. Il brano Tutto è possibile prende vita da un messaggio lasciato dal cantautore partenopeo in un suo brano mai pubblicato, un monito rimasto sospeso nel tempo e oggi trasformato nella chiave narrativa dell’intero progetto. Un’apertura simbolica, che lega generazioni diverse sotto lo stesso orizzonte.

I featuring: da Pino Daniele a 50 Cent

Se l’apertura è un omaggio alla storia, il resto del disco guarda dritto al presente – e oltre. Tra i featuring spicca senza dubbio quello con 50 Cent, una collaborazione che va oltre il valore musicale e assume un significato fortemente simbolico. Per Geolier rappresenta il coronamento di una visione: la possibilità concreta di dialogare con le icone globali del rap mondiale.

Accanto a questo, il disco ospita alcune delle voci più rilevanti della scena attuale. Sfera Ebbasta e Anna condividono con Geolier Due giorni di fila, mentre Kid Yugi compare in Olè. Sul fronte internazionale arriva anche Anuel AA, protagonista di Arcobaleno, a rafforzare ulteriormente la dimensione globale del progetto.

La tracklist completa di “Tutto è possibile”

Di seguito la tracklist ufficiale del nuovo album di Geolier:

  • Tutto è possibile (feat. Pino Daniele)
  • Sonnambulo
  • Due giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna)
  • Facil facil
  • 1H
  • Un ricco e un povero
  • Olè (feat. Kid Yugi)
  • Desiderio
  • Phantom (feat. 50 Cent)
  • P Forz
  • Stelle
  • Canzone d’amore
  • 081
  • Arcobaleno (feat. Anuel AA)
  • Fotografia
  • A Napoli non piove

Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e l’intera discografia nei principali stadi italiani. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona, l’artista è pronto a debuttare per la prima volta anche a San Siro e allo Stadio Olimpico, confermando una traiettoria che, uscita dopo uscita, continua a spostare sempre più in alto l’asticella.

Qui le date.

Vuoi dire la tua su questo disco? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook ·
X ·
Threads ·
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Festival di Sanremo 2026 Nuove proposte 1

Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026
Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 3

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025 4

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell'anno
Mazzariello e Blind & El ma e Soniko vincitori di Area Sanremo 2025 5

Area Sanremo 2025, annunciati i due vincitori: Mazzariello e il trio Blind, El ma & Soniko vanno al Festival
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 6

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Giovani delusi davanti al Teatro Ariston per Area Sanremo 2025 7

Area Sanremo 2025: storia, critiche e proposte per un concorso che deve cambiare per salvare i sogni dei giovani
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre 9

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 10

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano

Cerca su A.M.I.