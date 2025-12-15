Geolier svela la tracklist di “Tutto è possibile”: l’album si apre con Pino Daniele e arriva fino a 50 Cent

Geolier svela ufficialmente la tracklist e i featuring di Tutto è possibile, il suo quarto album in studio, in uscita il 16 gennaio per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Un annuncio atteso, che arriva a pochi giorni dall’uscita del disco e che conferma le ambizioni – ormai dichiarate – di un progetto destinato a segnare un nuovo passaggio nella carriera del rapper napoletano.

Geolier e la tracklist di “Tutto è possibile”

La tracklist di Tutto è possibile racconta molto più di una semplice sequenza di brani. È una vera e propria dichiarazione d’intenti che parte da Napoli, attraversa la scena italiana e arriva fino agli Stati Uniti, con un equilibrio preciso tra identità, ambizione e visione internazionale.

L’album si apre con un nome che pesa come pochi altri nella storia della musica italiana: Pino Daniele. Il brano Tutto è possibile prende vita da un messaggio lasciato dal cantautore partenopeo in un suo brano mai pubblicato, un monito rimasto sospeso nel tempo e oggi trasformato nella chiave narrativa dell’intero progetto. Un’apertura simbolica, che lega generazioni diverse sotto lo stesso orizzonte.

I featuring: da Pino Daniele a 50 Cent

Se l’apertura è un omaggio alla storia, il resto del disco guarda dritto al presente – e oltre. Tra i featuring spicca senza dubbio quello con 50 Cent, una collaborazione che va oltre il valore musicale e assume un significato fortemente simbolico. Per Geolier rappresenta il coronamento di una visione: la possibilità concreta di dialogare con le icone globali del rap mondiale.

Accanto a questo, il disco ospita alcune delle voci più rilevanti della scena attuale. Sfera Ebbasta e Anna condividono con Geolier Due giorni di fila, mentre Kid Yugi compare in Olè. Sul fronte internazionale arriva anche Anuel AA, protagonista di Arcobaleno, a rafforzare ulteriormente la dimensione globale del progetto.

La tracklist completa di “Tutto è possibile”

Di seguito la tracklist ufficiale del nuovo album di Geolier:

Tutto è possibile (feat. Pino Daniele)

Sonnambulo

Due giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna)

Facil facil

1H

Un ricco e un povero

Olè (feat. Kid Yugi)

Desiderio

Phantom (feat. 50 Cent)

P Forz

Stelle

Canzone d’amore

081

Arcobaleno (feat. Anuel AA)

Fotografia

A Napoli non piove

Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e l’intera discografia nei principali stadi italiani. Dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona, l’artista è pronto a debuttare per la prima volta anche a San Siro e allo Stadio Olimpico, confermando una traiettoria che, uscita dopo uscita, continua a spostare sempre più in alto l’asticella.

Qui le date.

