Geolier annuncia “TUTTO È POSSIBILE”, il nuovo album in uscita a gennaio

Geolier annuncia il suo nuovo, attesissimo, album: TUTTO È POSSIBILE.
Da qualche anno Geolier non è più semplicemente uno dei nomi trainanti della scena urban: è diventato un riferimento culturale, un punto di equilibrio tra linguaggio di strada e impatto mainstream. In questo contesto arriva TUTTO È POSSIBILE, il nuovo album in uscita il 16 gennaio 2026 per Atlantic/Warner Music. Un titolo che sembra riassumere la fase di maturità a cui l’artista è approdato.
TUTTO È POSSIBILE: il nuovo album di Geolier
A più di dodici mesi da Dio lo sa – secondo disco più ascoltato del 2025 su Spotify e presenza stabile nella Top 10 FIMI – Geolier torna con un progetto che non rincorre il successo, ma lo interpreta. Con 91 dischi di platino e 38 d’oro, l’artista partenopeo entra in una fase in cui ogni uscita non è solo un tassello discografico, ma un gesto che contribuisce a ridefinire gli standard del mercato.
I due brani che hanno anticipato il disco, FOTOGRAFIA e 081, hanno riconfermato questa traiettoria: entrambi volati al numero 1 su Spotify e Apple Music, entrambi segnali di una tenuta difficilmente riscontrabile nella scena italiana, soprattutto per chi mantiene un’identità linguistica così radicata.
Un percorso che nel 2026 si prepara a estendersi anche dal vivo.
GEOLIER STADI 2026 – Il ritorno negli stadi
Con GEOLIER STADI 2026, l’artista tornerà nei principali impianti italiani. Tre Maradona già sold out e appuntamenti attesi a Milano, Roma e Messina confermano una dimensione live che pochi artisti italiani oggi possono sostenere. Numeri che non parlano solo di popolarità, ma di un rapporto consolidato con il pubblico.
Date
- 6 giugno 2026 – Termoli (CB), Arena del Mare 42° 15° – Data zero
- 13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 26 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT
- 27 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT
- 28 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT
