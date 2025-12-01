Geolier torna con “081”: un brano che lo riporta nel cuore di Napoli

Geolier continua l’avvicinamento al nuovo album, il quarto della sua carriera, con un nuovo singolo in uscita il 5 dicembre per Atlantic/Warner Music, 081.

Dopo la pubblicazione a sorpresa di AMEN Freestyle, un esercizio di stile che ha ricordato a tutti perché Geolier è considerato un fuoriclasse, e il trionfo di Fotografia, brano interamente in napoletano che ha dominato Spotify, Apple Music e YouTube conquistando tre primi posti in contemporanea, arriva nuova musica.

geolier “081”: il ritorno alle radici

081 non è solo un titolo: è appartenenza, codice e identità. È Napoli, il luogo che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi continua a riconoscerlo prima come persona che come artista. Un rapporto viscerale, mai spezzato, che Geolier porta dentro ogni scelta, ogni parola, ogni barra.

Il nuovo singolo è un ritorno al rap più crudo e iconico, un colpo diretto a confermare, ancora una volta, quella credibilità che a 25 anni lo rende già uno dei nomi più influenti della musica italiana. Nessuna posa, nessuna strategia di superficie: solo Geolier, il ragazzo cresciuto nei quartieri dell’“Ottoneuno”, diventato un fenomeno nazionale senza perdere di vista ciò che lo ha formato.

GEOLIER STADI 2026: il primo tour negli stadi

Il 2026 segnerà un passaggio storico: GEOLIER STADI 2026, il primo tour negli stadi della sua carriera, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Un salto che racconta in modo evidente la dimensione ormai raggiunta dall’artista.

6 giugno 2026 – Termoli (CB), Arena del Mare 42° 15° – Data zero

13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

26 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

27 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

28 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

