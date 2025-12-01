1 Dicembre 2025
Geolier torna con “081”: un brano che lo riporta nel cuore di Napoli

Continua a crescere l'attesa per il nuovo album del rapper

Geolier presenta il nuovo singolo 081
Geolier continua l’avvicinamento al nuovo album, il quarto della sua carriera, con un nuovo singolo in uscita il 5 dicembre per Atlantic/Warner Music, 081.

Dopo la pubblicazione a sorpresa di AMEN Freestyle, un esercizio di stile che ha ricordato a tutti perché Geolier è considerato un fuoriclasse, e il trionfo di Fotografia, brano interamente in napoletano che ha dominato Spotify, Apple Music e YouTube conquistando tre primi posti in contemporanea, arriva nuova musica.

geolier “081”: il ritorno alle radici

081 non è solo un titolo: è appartenenza, codice e identità. È Napoli, il luogo che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi continua a riconoscerlo prima come persona che come artista. Un rapporto viscerale, mai spezzato, che Geolier porta dentro ogni scelta, ogni parola, ogni barra.

Il nuovo singolo è un ritorno al rap più crudo e iconico, un colpo diretto a confermare, ancora una volta, quella credibilità che a 25 anni lo rende già uno dei nomi più influenti della musica italiana. Nessuna posa, nessuna strategia di superficie: solo Geolier, il ragazzo cresciuto nei quartieri dell’“Ottoneuno”, diventato un fenomeno nazionale senza perdere di vista ciò che lo ha formato.

GEOLIER STADI 2026: il primo tour negli stadi

Il 2026 segnerà un passaggio storico: GEOLIER STADI 2026, il primo tour negli stadi della sua carriera, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Un salto che racconta in modo evidente la dimensione ormai raggiunta dall’artista.

  • 6 giugno 2026 – Termoli (CB), Arena del Mare 42° 15° – Data zero
  • 13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
  • 19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
  • 23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
  • 26 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT
  • 27 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT
  • 28 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

