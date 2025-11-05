5 Novembre 2025
di
Redazione
News
5 Novembre 2025

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano

Dopo giorni di indizi e falsi depistaggi, Geolier svela il primo tassello del nuovo disco

News di Redazione
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre
Geolier è tornato a parlare e lo ha fatto per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, Fotografia, la copertina e una parte del testo. Dopo giorni di indizi e depistaggi, il rapper di Secondigliano ha finalmente annunciato il primo tassello del puzzle che porterà alla pubblicazione del suo quarto album.

Fotografia uscirà venerdì 7 novembre alle ore 1:00 per Atlantic/Warner Music.

GEOLIER, GLI INDIZI VERSO IL QUARTO ALBUM

Poche settimane fa Geolier ha pubblicato a sorpresa Amen Freestyle, ribadendo ancora una volta la sua capacità di piegare linguaggio e metrica con controllo assoluto. Un antipasto potente che ha anticipato il nuovo capitolo discografico.

Negli scorsi giorni, il rapper di Secondigliano ha poi incuriosito i fan pubblicando un link Dropbox “fintamente cancellato”, che in realtà portava a una cartella con alcuni spoiler e una sua vecchia foto. Un modo per giocare con l’attesa, trasformando il silenzio in hype e facendo intuire che qualcosa di importante stava arrivando.

Oggi, con un post sui social, Geolier ha finalmente svelato titolo, data di uscita e copertina del nuovo singolo. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova era per uno degli artisti più seguiti e influenti della scena italiana.

Fotografia è stata anticipata da un video in studio pubblicato sui suoi canali social, dopo una serie di indizi che hanno alimentato la curiosità dei fan. Un singolo che unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura, aprendo la strada al nuovo capitolo discografico e al tour negli stadi del 2026.

Copertina del singolo Fotografia di Geolier

Fotografia apre il nuovo capitolo discografico di Geolier

Con Fotografia, Geolier inaugura ufficialmente il nuovo progetto discografico, atteso — come anticipato da All Music Italia già lo scorso 19 ottobre — per le prossime settimane. Un disco che, a quanto ci risulta, è già stato completato e si prepara a diventare il seguito ideale del fortunato Il coraggio dei bambini.

Parallelamente all’attesa per il nuovo album, continuano a circolare voci su una possibile partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo 2026. E se prima si parlava di un possibile duetto con Gigi D’Alessio, ora i rumors lo indicherebbero di ritorno all’Ariston da solo dopo l’ottimo secondo posto ottenuto nel 2024.  Nulla di confermato al momento ovviamente.

Quel che è certo è che, come scritto nel nostro precedente articolo, il nuovo album è pronto.

TESTO

Testo completo in arrivo

Miett in posa, stu vient t tocc t facc na fot
rimm coccos c sap e futur o passat s scord
pero mo c staij tu? e allor statt n’appoc
e sta vit c corr e, tu c’e capit coccos”

All Music Italia

