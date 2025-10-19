Geolier chiude il disco, ecco quando uscirà il nuovo album del rapper di Secondigliano

Geolier sta per tornare con un nuovo album che, vi anticipiamo, uscirà nel 2025, tra pochissime settimane. Secondo quanto risulta ad All Music Italia, il rapper di Secondigliano non solo ha terminato la registrazione del suo nuovo disco, ma è addirittura già pronto per lanciarlo.

Parallelamente all’attesa per il nuovo album, sui social si è diffusa la voce di una possibile partecipazione in coppia di Geolier e Gigi D’Alessio al prossimo Festival di Sanremo 2026. Al momento, però, si tratta solo di un rumor senza fondamento, che ci sentiamo di smentire: nessuna conferma o indizio concreto va in questa direzione.

geolier Nuovo disco in arrivo a…

L’uscita non è ancora stata ufficializzata, ma dalle informazioni in nostro possesso il quarto album di Geolier è ormai pronto. Negli ultimi giorni l’artista è stato avvistato in Islanda, dove avrebbe messo gli ultimi ritocchi al progetto insieme al suo team. Alcuni scatti lo immortalano con Marco Masoli di Warner Music e con l’avvocato Cristiano Magaletti, socio con il manager Enzo Chiummariello nella BFM, società che gestisce diversi artisti come Luché, Sal Da Vinci e Petit.

Sempre nei giorni scordi Geolier ha pubblicato un post con una chat Whatsapp in cui gli viene detto: “Sento il bisogno del quarto disco, nun vec l’or”.

Il nuovo lavoro, registrato anche negli States, arriva a un anno di distanza da Dio lo sa, doppio progetto pubblicato tra giugno e novembre 2024, primo con Warner Music, che ha conquistato sei dischi di platino per oltre 300.000 copie equivalenti vendute e si è classificato come l’album più venduto dell’anno secondo FIMI/GfK.

Geolier, dal successo di Dio lo sa al quarto album

Quello in arrivo sarà il quarto disco della sua carriera dopo Emanuele (2019) e Il coraggio dei bambini (2023), entrambi pubblicati con Columbia/Sony Music, e Dio lo sa. Un percorso in costante crescita che lo ha portato da artista di culto della scena napoletana a protagonista assoluto del mainstream.

In attesa di conoscere titolo e tracklist, l’unica certezza è che Geolier ha deciso di chiudere il 2025 con un nuovo capitolo discografico.

L’artista è concentrato sul suo ritorno discografico al punto che, dopo aver vestito i panni di giudice nelle prime due edizioni del talent Nuova Scena su Netflix, ha lasciato il posto a Guè nella nuova stagione prevista per il 2026.

Del resto nel 2026 sono in arrivo appuntamenti live molto importanti, quelli negli stadi: il 13 giugno a San Siro (Milano), il 19 giugno a Roma allo Stadio Olimpico e il 23 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina (qui i dettagli).