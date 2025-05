Geolier annuncia gli stadi: San Siro, Olimpico e Messina per il tour 2026

GEOLIER STADI 2026. Dopo un 2024 da record e un 2025 iniziato con il botto tra tour nei palazzetti e sold out, Geolier ha annunciato un nuovo traguardo: il tour negli stadi.

Si chiamerà “Geolier Stadi 2026” e porterà l’artista partenopeo da nord a sud con tre appuntamenti già destinati a entrare nella storia.

Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026

Dopo i tre sold out allo Stadio Maradona di Napoli e la conferma del suo status con un tour 2025 tutto esaurito, Geolier punta ancora più in alto. L’artista più ascoltato su Spotify Italia nel 2024 porterà la sua musica in tre dei più importanti stadi italiani:

13 giugno – Milano – Stadio San Siro

19 giugno – Roma – Stadio Olimpico

23 giugno – Messina – Stadio Franco Scoglio

Info biglietti per Geolier Stadi 2026

Le prevendite per le tre date partiranno alle ore 14 di lunedì 12 maggio. I concerti sono prodotti da Magellano Concerti.





Estate 2025: i concerti di Geolier prima degli stadi

Nell’attesa del tour 2026, Geolier sarà protagonista anche dell’estate live 2025. Di seguito le date:

28 giugno – Trento Live Fest

25 luglio – Napoli, Ippodromo di Agnano

26 luglio – Napoli, Ippodromo di Agnano

31 luglio – Lecce, Oversound Music Festival

2 agosto – Campobasso Summer Festival

4 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest (sold out)

5 agosto – Catania, Sotto il Vulcano Fest

27 settembre – Verona, Arena di Verona (sold out)

Geolier: numeri e successi

A novembre 2024 Geolier ha pubblicato DIO LO SA – ATTO II (Warner Music Italy), il secondo capitolo dell’album già quinto platino, entrato subito alla #1 della classifica FIMI. Gli otto brani del disco sono entrati in Top 20 su Spotify Italia nelle prime 24 ore, con TU ED IO feat. Rose Villain (certificato oro) al primo posto e MAI PER SEMPRE al secondo.

Nel 2024 Geolier è stato l’artista più ascoltato su Spotify Italia, primo anche tra i brani con I P’ ME, TU P’ TE (quadruplo platino) e tra gli album con DIO LO SA, che figura anche tra i cinque dischi più ascoltati in Europa sulla piattaforma.

Foto di Vittorio Cioffi