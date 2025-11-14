Classifiche FIMI 46: “G” di Giorgia debutta al primo posto nella classifica FIMI. Geolier in vetta nei singoli con “Fotografia”

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 46/2025.

Torna Giorgia e centra il primo posto in classifica con il suo nuovo album, G. Un traguardo che le era sfuggito dal 2016 con gli ultimi tre album: Oronero, Pop Hearts e Blu. Perde solo una posizione il nuovo disco di Caparezza. Chiude il podio Tutta vita (Sempre) di Olly.

Giorgia è la sesta donna a riuscire nell’impresa nel 2025 dopo Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Taylor Swift e Annalisa.

Debutto al quarto posto della classifica per il nuovo, acclamato, disco di Rosalìa, Lux, e alla #7 per Anima nera de Il Tre. Ingresso fuori dalla Top 20, alla #24, per Speriamo di Venerus.

Non riesce a resistere in Top 10 Tiziano Ferro mentre crollano 22Simba (dalla #7 alla #39), Charlie Charles (ora alla #43, era alla #30) e, in attesa dell’uscita il 5 dicembre della versione fisica, il disco di Angelina Mango (dalla #46 alla #61).

Classifica FIMI album: settimana 46/2025

G – Giorgia – Epic/Sony Music (NEW)

Orbit Orbit – Caparezza – BMG/Universal Music (↓1) Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=) Lux – Rosalía – Columbia/Sony Music (NEW)

Hustle Mixtape Vol. 2 – Capo Plaza – Warner Music/Plaza Music (↓3) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (↓2) Anima nera – Il Tre – Warner Music (NEW)

Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑2) KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=) Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (↓3) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑2) The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓1) Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (↑2) Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓2) Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal Music (↓10) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (=) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↑2) Persona – Marracash – Island/Universal Music (↑4) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↑2)

