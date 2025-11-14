Classifiche FIMI 46: “G” di Giorgia debutta al primo posto nella classifica FIMI. Geolier in vetta nei singoli con “Fotografia”

Dopo la classifica Radio, come ogni venerdì, ecco la Classifica FIMI/NiQ, album e singoli più venduti della settimana 46/2025.
Torna Giorgia e centra il primo posto in classifica con il suo nuovo album, G. Un traguardo che le era sfuggito dal 2016 con gli ultimi tre album: Oronero, Pop Hearts e Blu. Perde solo una posizione il nuovo disco di Caparezza. Chiude il podio Tutta vita (Sempre) di Olly.
Giorgia è la sesta donna a riuscire nell’impresa nel 2025 dopo Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Taylor Swift e Annalisa.
Debutto al quarto posto della classifica per il nuovo, acclamato, disco di Rosalìa, Lux, e alla #7 per Anima nera de Il Tre. Ingresso fuori dalla Top 20, alla #24, per Speriamo di Venerus.
Non riesce a resistere in Top 10 Tiziano Ferro mentre crollano 22Simba (dalla #7 alla #39), Charlie Charles (ora alla #43, era alla #30) e, in attesa dell’uscita il 5 dicembre della versione fisica, il disco di Angelina Mango (dalla #46 alla #61).
Classifica FIMI album: settimana 46/2025
- G – Giorgia – Epic/Sony Music (NEW)
- Orbit Orbit – Caparezza – BMG/Universal Music (↓1)
- Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (=)
- Lux – Rosalía – Columbia/Sony Music (NEW)
- Hustle Mixtape Vol. 2 – Capo Plaza – Warner Music/Plaza Music (↓3)
- Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (↓2)
- Anima nera – Il Tre – Warner Music (NEW)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↑2)
- KPOP Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=)
- Antologia della vita e della morte – Irama – Warner Music (↓3)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (↑2)
- The Life of a Showgirl – Taylor Swift – Island/Universal Music (↓1)
- Ma io sono fuoco – Annalisa – Warner Music (↑2)
- Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓2)
- Sono un grande – Tiziano Ferro – Sugar/Universal Music (↓10)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal Music (=)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↑2)
- Persona – Marracash – Island/Universal Music (↑4)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↑2)
